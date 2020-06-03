После очередного этапа ослабления карантинных ограничений украинцы начали собирать документы для выезда на заработки за границу. Так, в Виноградове, что на Закарпатье образовалась длинная очередь в банк.

Люди несколько часов стоят в очереди, чтобы оплатить визовый сбор. Об этом сообщает телеграмм-канал Teza.

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На видео, обнародованном в телеграмм-канале, видно, что люди образовали стометровую очередь возле отделения одного из банков.

Люди стоят, чтобы оплатить визовый сбор и получить разрешение на работу в Европе,

– говорится в сообщении.

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Отныне украинцам можно работать за границей, но только в том случае, если они получили контракт минимум на три месяца, поселения и транспортировки в обе стороны, а также медицинское страхование, которое покрывает лечение от COVID-19.

Большинству из работников придется остаться дома, поскольку новые требования трудно выполнить. Большинство людей сами организуют свою транспортировку. Некоторые работники работают по коротким контрактам, действие которых меньше, чем три месяца. Кроме того, есть и такие, кто работает вообще без контракта.

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