Після чергового етапу послаблення карантинних обмежень українці почали збирати документи для виїзду на заробітки за кордон. Так, у Виноградові, що на Закарпатті утворилася довжелезна черга у банк.

Люди декілька годин стоять у черзі, щоб сплатити візовий збір. Про це повідомляє телеграм-канал Teza.

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На відео, оприлюдненому у телеграм-каналі, видно, що люди утворили стометрову чергу біля відділення одного з банків.

Люди стоять, щоб сплатити візовий збір і отримати дозвіл на роботу у Європі,

– мовиться у повідомленні.

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Відтепер українцям можна працювати за кордоном, але лише в тому випадку, якщо вони отримали контракт щонайменше на три місяці, поселення і транспортування в обидва боки, а також медичне страхування, яке покриває лікування від COVID-19.

Більшості з заробітчан доведеться лишитися вдома, оскільки нові вимоги важко виконати. Більшість людей самі організовують своє транспортування. Деякі заробітчани працюють за короткими контрактами, дія яких менша, ніж три місяці. Крім того, є й такі, хто працює взагалі без контракту.

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