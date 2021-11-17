На Закарпатье впервые в Украине введут анонимную вакцинацию от COVID-19

На Закарпатье впервые в Украине вводят анонимную вакцинацию. Речь идет о социальном проекте для людей, которые получили фальшивый сертификат о прививках от COVID-19 и изменили свое решение – хотят сделать вакцинацию.

Также это касается людей, которые по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать информацию о вакцинации от коронавируса. Сейчас возможность сделать прививку анонимно могут все жители Закарпатья в кабинете прививок в медицинском центре в Ужгороде.

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Кабинет анонимной вакцинации будет работать круглосуточно

Инициатива о введении соответствующего проекта принадлежит профессору и депутату Закарпатского областного совета Федору Шандору. По его словам, в области провели социальное исследование и насчитали 4 тысячи фальшивых сертификатов о вакцинации от COVID-19.

В то же время врач-инфекционист Виктор Петров сообщил, что кабинет анонимной вакцинации будет работать в Ужгороде круглосуточно на улице Восточной. Он добавил, что всем, кто приобрел фальшивый сертификат о вакцинации или имеет действующий сертификат, но фактически не получил прививку, предоставляют возможность прийти и сделать вакцинацию анонимно.

Это можно будет сделать под любым псевдонимом, который человек укажет при визите в медицинский центр,

– сказал Виктор Петров.

Сделать прививку анонимно можно любой вакциной

По словам врача, для желающих сделать вакцинацию анонимно доступны все виды вакцин, которые сейчас используют в Украине.

В то же время будут вести учет по количеству людей, которые получат прививки анонимно и будут просить пациентов подписать согласие о прививках перед процедурой, но также анонимно – под псевдонимом. Также соответствующие псевдонимы будут использовать для возможности получения второй дозы прививки.

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