Вертолет считается новейшей единицей российской боевой авиации, выпускаемой с 2008 года. Это командирская машина авиации врага.

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"Аллигатор" долетал

"Аллигатор" имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Его стоимость оценивается более чем в 16 миллионов долларов. Следовательно, на еще один вертолет в армии государства-агрессора стало меньше.

Долетался, москалик,

– написали закарпатские легионеры.

Опубликовали видео с последних минут "жизни" вертолета:

Работа украинского ПВО

В сутки 4 июня силам украинской противовоздушной обороны удалось уничтожить немало враждебных целей.

На Востоке украинские защитники уничтожили вражеский самолет – истребитель-бомбардировщик Су-34. На Южном направлении – беспилотный летательный аппарат кафиров типа "Форпост". ПВО попала во вражеский вертолет Ка-52 и "приземлила" два БПЛА захватчиков типа "Орлан-10". Также поразили 4 крылатые ракеты типа "Калибр", выпущенные из подлодок российских оккупантов по территории нашего государства.

К слову, британская разведка выяснила, что российская армия имеет определенные успехи на Донбассе именно из-за своего преимущества в воздухе . Кафиры наносят удары как управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами. На Востоке россиянам легче использовать авиацию.

Общие потери врага

С начала полномасштабной войны против Украины Россия обеднела на тысяче единиц своей авиации. ВСУ подвели 210 вражеских самолетов и 75 вертолетов. Кроме того, ликвидировали около 31 150 кафиров.

Другие потери россиян:

танков – 1381 (+5),

боевых бронированных машин – 3 392 (+13),

артиллерийских систем – 686 (+6),

реактивных систем залпового огня – 207,

средств противовоздушной обороны – 95,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 548 (+8),

крылатых ракет – 122,

кораблей /катеров – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 360 (+23),

специальной техники – 53 (+1).

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