Ранее Украинская корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" официально внесла виноградарские и винодельческие зоны в Реестр США. Таким образом закарпатское вино сможет стать полноправной частью мирового рынка.
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Обозначение "Закарпатское вино"
Сообщается, что регистрация географического указания "Закарпатье/Закарпатское вино" открывает новые возможности для производителей и способствует признанию Украины как винодельческой нации. Это указание будет касаться белых, розовых и красных вин, произведенных на территории юго-западной части Закарпатской области, где Паннонская равнина переходит в склоны Карпат.
Это событие является знаковым не только для Закарпатского региона, но и для всей Украины, подчеркивая уникальность украинской культуры и способствуя ее популяризации на международной арене,
– указал заместитель министра экономики Виталий Киндратив.
Таким образом закарпатское вино сможет стать в один ряд с такими брендами, как Кава (каталонское игристое вино) и Просекко (производится только в 9 провинциях Италии). Украинский продукт имеет шанс выйти на европейский рынок и представлять государство на международной арене.
Кроме того, ведется работа над регистрацией бренда "Wine of Ukraine", что, как ожидается, будет способствовать укреплению международной репутации украинских вин.
Потребление алкоголя украинцами
- С 24 ноября и по 8 декабря 2023 года группа Alcohol, Illicit Drugs & Prison Health (ADU) провела исследование уровня потребления алкоголя украинцами. Всего из 100% опрошенных более трех четвертей (77,4%) заявили, что употребляли алкоголь в 2023 году.
- В частности, 21,5% опрошенных указали, что в течение года стали меньше употреблять алкоголя. Еще почти 7% указали, что перестали пить вообще. Всего 5,5% граждан ответили, что начали пить больше.
- Примерно половина опрошенных указала, что пила алкоголь в среднем раз в месяц.