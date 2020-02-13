Закатывают асфальт в лед: сеть удивил ремонт дороги на Херсонщине – видео
Дорожники в Херсонской области удивили технологиями ремонта трассы Новотроицкое – Геническ. Они закатывали асфальт прямо в лед, да еще и при минусовой температуре на улице.
Видео "наноремонта" опубликовал в ютубе водитель, ехавший по трассе и видевший, как рабочие закатывали асфальт по обледенелой дороге.
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На записи видно, что ремонтники сначала выгребли из глубоких дорожных ям воду и куски льда, а потом начали закатывать в них асфальт. При этом температура на улице была минусовой.
Вот как у нас стелют асфальт. Отлично. Лед выбрали, забросали. Нанотехнологии. И вон дальше стелят,
– сказал автор видео.
Заметим, точно не известно, между какими населенными пунктами проводился такой ремонт. Однако вся трасса Новотроицкое – Геническ имеет важное стратегическое значение. По ней из порта Геническ в Херсон ездит грузовой транспорт.
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Что надо знать о ремонте дорог в Украине?
Массовое строительство дорог стартует в Украине с 1 марта 2020 года. На финансирование работ по строительству, реконструкции и ремонту дорог потратят более 30 миллиардов гривен.
Правительство планирует в течение года обновить 1 тысячу 345 километров дорог государственного значения и 3 тысячи 711 метров мостов. Также будут проводиться ремонты дорог местного значения.
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