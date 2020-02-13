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      Закатывают асфальт в лед: сеть удивил ремонт дороги на Херсонщине – видео

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      На Херсонщине асфальт закатали в лед / Скриншот из видео

      Дорожники в Херсонской области удивили технологиями ремонта трассы Новотроицкое – Геническ. Они закатывали асфальт прямо в лед, да еще и при минусовой температуре на улице.

      Видео "наноремонта" опубликовал в ютубе водитель, ехавший по трассе и видевший, как рабочие закатывали асфальт по обледенелой дороге.

      Важно: Гончарук анонсировал большое строительство дорог и назвал приоритетные: список

      На записи видно, что ремонтники сначала выгребли из глубоких дорожных ям воду и куски льда, а потом начали закатывать в них асфальт. При этом температура на улице была минусовой.

      Вот как у нас стелют асфальт. Отлично. Лед выбрали, забросали. Нанотехнологии. И вон дальше стелят,
      – сказал автор видео.

      Заметим, точно не известно, между какими населенными пунктами проводился такой ремонт. Однако вся трасса Новотроицкое – Геническ имеет важное стратегическое значение. По ней из порта Геническ в Херсон ездит грузовой транспорт.

      Как на Херсонщине ремонтируют дороги: видео

       

      Что надо знать о ремонте дорог в Украине?
      Массовое строительство дорог стартует в Украине с 1 марта 2020 года. На финансирование работ по строительству, реконструкции и ремонту дорог потратят более 30 миллиардов гривен.

      Правительство планирует в течение года обновить 1 тысячу 345 километров дорог государственного значения и 3 тысячи 711 метров мостов. Также будут проводиться ремонты дорог местного значения.

      Які дороги будуть будуватись і ремонтуватись у 2020 році, ремонт доріг
      Какие дороги будут строить и ремонтировать в 2020 году / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Строительство Ремонт Новости Херсона Дороги
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