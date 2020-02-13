Закатують асфальт у лід: мережу здивував ремонт дороги на Херсонщині – відео

Дорожники у Херсонській області здивували технологіями ремонту траси Новотроїцьке – Генічеськ. Вони закатували асфальт просто у лід, та ще й при мінусовій температурі на дворі.

Відео "наноремонту" опублікував у ютубі водій, що їхав трасою і бачив, як робітники закатували асфальт по обмерзлій дорозі.

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На записі видно, що ремонтники спочатку вигребли з глибоких дорожніх ям воду і шматки льоду, а потім почали закатувати у них асфальт. При цьому температура на вулиці була мінусовою.

От як у нас стелять асфальт. Відмінно. Лід вибрали, закидали. Нанотехнології. І он далі стелять,

– сказав автор відео.

Зауважимо, точно не відомо, між якими саме населеними пунктами проводився такий ремонт. Проте вся траса Новотроїцьке – Генічеськ має важливе стратегічне значення в Україні. По ній з порту Генічеськ до Херсону їздить вантажний транспорт.

Як на Херсонщині ремонтують дороги: відео

Що треба знати про ремонт доріг в Україні? Масове будівництво доріг стартує в Україні з 1 березня 2020 року. На фінансування робіт з будівництва, реконструкції та ремонту доріг витратять понад 30 мільярдів гривень.



Уряд планує протягом року відновити 1 тисячу 345 кілометрів доріг державного значення та 3 тисячі 711 метрів мостів. Також проводитимуться ремонти доріг місцевого значення.



Які дороги будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу