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      Закатують асфальт у лід: мережу здивував ремонт дороги на Херсонщині – відео

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      На Херсонщині асфальт закатали у лід / Скрін з відео

      Дорожники у Херсонській області здивували технологіями ремонту траси Новотроїцьке – Генічеськ. Вони закатували асфальт просто у лід, та ще й при мінусовій температурі на дворі.

      Відео "наноремонту" опублікував у ютубі водій, що їхав трасою і бачив, як робітники закатували асфальт по обмерзлій дорозі.

      Важливо: Гончарук анонсував велике будівництво доріг та назвав пріоритетні: список

      На записі видно, що ремонтники спочатку вигребли з глибоких дорожніх ям воду і шматки льоду, а потім почали закатувати у них асфальт. При цьому температура на вулиці була мінусовою.

      От як у нас стелять асфальт. Відмінно. Лід вибрали, закидали. Нанотехнології. І он далі стелять,
      – сказав автор відео.

      Зауважимо, точно не відомо, між якими саме населеними пунктами проводився такий ремонт. Проте вся траса Новотроїцьке – Генічеськ має важливе стратегічне значення в Україні. По ній з порту Генічеськ до Херсону їздить вантажний транспорт.

      Як на Херсонщині ремонтують дороги: відео

       

      Що треба знати про ремонт доріг в Україні? Масове будівництво доріг стартує в Україні з 1 березня 2020 року. На фінансування робіт з будівництва, реконструкції та ремонту доріг витратять понад 30 мільярдів гривень. 

      Уряд планує протягом року відновити 1 тисячу 345 кілометрів доріг державного значення та 3 тисячі 711 метрів мостів. Також проводитимуться ремонти доріг місцевого значення.

      Які дороги будуть будуватись і ремонтуватись у 2020 році, ремонт доріг
      Які дороги будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Курйозні новини Будівництво Ремонт Новини Херсона Дороги
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