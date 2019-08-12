Заклятые враги Crips & Bloods: к какой из банд принадлежал рэпер Snoop Dogg

Все слышали о GTA San Andreas, где, кроме истории главного персонажа, сюжетная линия демонстрирует противостояние Groove Street Familes и Ballas. Если до сих пор не знаете о ком идет речь, то может смотрели South Park и помните 2 серию 7 сезона – две криминальные банды Лос-Анджелеса: Crips и Bloods. Так вот, Groove Street Familes и Ballas'и – это прототипы.

Отличие Groove Street Familes и Ballas от реальных банд, то есть Crips и Bloods, – это цвета. А вот "узи", с которыми они разгуливают, войны, которые устраивают, и расстрелы на машинах – все это настоящее, абсолютно реальное.

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"Перестрелки, грабежи и шантаж. Они делают все, что им заблагорассудится. На своих территориях они чувствуют себя безнаказанными", – рассказал политик и экс-полицейский Леон Лотт.

Рэймонд Вашингтон и несколько его друзей в 1969 году пришли к старшекласснику Стэнли Уильямсу с предложением объединить усилия и создать свою банду. Союз был выгоден для обоих: Вашингтон заручился поддержкой уже опытного бандита, а Уильямс получил шанс стать главой уже вдвое большей группировки. У обоих цель была лишь одна – защититься от других криминальных группировок. Так появились Crips.



Кто входил в Crips

Набираясь понемногу опыта и расширяя свое влияние, Crips и близко не представляли, что станут крупнейшей темнокожей бандой Соединенных Штатов. Быстрому расширению поспособствовало пополнение рядов: будущих членов группировки набирали в средних школах и гетто.

Полисмены знали к чему это идет. В один голос все сказали: "Воу, у нас назревают огромные проблемы",

– рассказал экс-полицейский Кен Белл.

Настоящие проблемы начались, когда полицейские в попытках предотвратить вербовку переводили учеников в другие школы. Благодаря этому, к 1971 году в Лос-Анджелесе оперировали уже шесть банд "крипсов". Предпосылками для создания банды Crips стали Black Power movement – социалистическая организация, которая, начиная с 1965 года активно выступала за права афроамериканцев, социальные гарантии, их эмансипацию против расизма.

Одной из самых известных активисток была мать самого Тупака Шакура. Предпосылкой к созданию движения стало восстание в Уоттсе в 1965 году. Тысячи афроамериканцев вышли на улицы из-за ареста Маркета Фрая, которого засекли в состоянии алкогольного опьянения за рулем.



Тупак Шакур

При попытке задержания Маркет Фрай и его мать попытались сопротивляться правоохранителям. В ответ копы применили физическую силу и дубинки. Всего за несколько минут собралась толпа из почти 300 человек, которые жили в районе Фрая.

Горячей всего стало, когда Фрая посадили в тюрьму. Кстати, за дело. Его признали виновным в том, что он управлял пьяным. Да и вообще, его биография далека от законопослушного гражданина – еще в подростковом возрасте он отсидел за наркотики. Но афроамериканцев это не очень то и волновало.

После ареста Фрая они направили всю свою агрессию против полицейских: били их машины, протестовали возле участков и забрасывали копов камнями. За 6 дней беспорядков 34 человека погибли, больше тысячи получили ранения, а почти 3,5 тысячи арестовали.

Кто входил в Crips

На первых порах в ряды Crips входили подростки от 15 до 17. Очевидно, что Black Power movement детей к себе не набирали. Поэтому "крипсы" начали повторять дела организации, но на уголовном уровне: защищали права темнокожих путем рэкета, насилия и шантажа.

Сначала банда называлась Baby Avenues. Звание Crips малолетние хулиганы получили после своих первых нападений на мирных граждан.

Название Crips буквально означает "калеки". Такую кличку они получили в простонародье, потому что члены банды ходили с тростинками. На первый взгляд – это обычные прохожие, но в случае необходимости тростинка мгновенно превращалась в "волшебную палочку", которой можно было забить до смерти. Хотя существует как минимум четыре версии происхождения названия, но самая популярная одна.

Их называли Crips, когда они проходили с тростинками мимо. И соответственно, с них смеялись другие: "О, смотрите, он хромает". По-сути, за то, что они выглядели, как клоуны с теми тростинками. От них решили избавиться и стали называться просто "Крипс". Без привязки к калекам,

– объяснил рэпер The Game.

Crips'ов легко идентифицировать на улице. Они одеты в синие цвета: брюки, кроссовки, куртка, футболка, но самый главный атрибут – повязка, которая закрывает лицо. Они называют ее флагом и особенно оберегают. Если кто-то не из банды хотя бы прикоснется к ней – могут убить на месте.



Банда Crips

Процесс же посвящения тернистый. Тот, кто хочет присоединиться к банде, должен напасть на полисмена или члена вражеской группировки, убивать или нет – это уже по желанию. Для новоприбывших девушек другое испытание – половой акт с несколькими старшими "Крипсами".

Они хотели быстрых машин, женщин, легких денег и наркотиков. Это все, чем они жили, – сегодняшним днем,

– пояснил экс-прокурор Реджинальд Ллойд.

А еще, Crips хотели территорий. Они часто заходили в чужие районы и пытались "отжать" улицы у других банд. Район для уличных группировок – это не только авторитет и признание, но и место, где можно спрятаться в случае нападений или полицейских рейдов. И, конечно же, деньги: грабежи, вымогательство и наркотики приносили гораздо больше.

"Зайти в чужой район – значит автоматически найти проблемы на свою голову. Тебя сразу пытаются прижать и допросить: кто ты, откуда, почему пришел и так далее", – заявил участник Crips Рэймонд Кук.

Что известно о банде Bloods

В 1971 году "крипсы" посягнули на соседние районы, которые контролировали другие уличные банды темнокожих. Это вообще не было проблемой: количество и авторитет синих позволил быстро поставить всех на колени. Правда, тогда они еще не знали, что громкие споры за мелкие районы породят крупнейшего и заклятейшего врага Crips, который по сути будет их точной копией.

Мы собрали "совещание", где объединили вокруг себя 4 банды, которые пострадали из-за "крипсов". Там были как раз те, кто нуждался в поддержке, а объединившись мы спокойно могли простоять им,

– рассказал участник банды Bloods Тьюмак Роджерс.

Объединившись, Bloods начали во всем копировать Crips: поведение, методы заработка, стиль и даже символику. Единственное, в чем они отставали от Crips, – количество. Распределение сил 3 к 1 в пользу синих. Основным же цветом выбрали красный. Согласно легенде, именно этот оттенок был символом колледжа, в котором учились основатели Bloods. Хотя, существуют и другие версии.



Банда Bloods

"Конечно же, они выбрали себе красный цвет, потому что противоположный синему – это красный", – пояснил рэпер The Game.

Что было составляющей банд

C-Walk или Crips Walk – неотъемлемый атрибут культуры американских темнокожих банд. В начале нулевых об этом танце никто и никогда, кроме самих бандитов, не слышал, пока рэперы не вынесли это в массы. Ice Cube, Eazy-E, Snoop Dogg, Nate Dogg, OG Lim и Color da Hustla – все они когда-то были членами Crips в своих районах, но быстрое развитие рэп-индустрии и популярность, которую они заработали, сочиняя музыку в бандах, заставили покинуть привычный когда-то стиль жизни.



Crips Walk

Правда, есть одно правило. C-Walk выполняют в широких штанах. Ну, вы же знаете какую одежду носят темнокожие в гетто. Так вот, рэпер, который выполняет C-Walk в зауженных джинсах, таким жестом проявляет неуважение к Crips. Точно так же, как и попытка исполнить этот танец не будучи при этом "крипсом". За такое могут убить. Объясняют это просто: каждое движение что-то означает, поэтому танец может быть посланием для своих о приближении копов или враждебных группировок.

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