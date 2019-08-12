Найзапекліші вороги Crips & Bloods: до якої з банд належав репер Snoop Dogg

Всі чули про GTA San Andreas, де, окрім історії головного персонажа, сюжетна лінія демонструє протистояння Groove Street Familes і Ballas. Якщо досі не знаєте про кого йдеться, то може дивилися South Park і пам'ятаєте 2 серію 7 сезону – про дві кримінальні банди Лос-Анджелеса: Crips і Bloods. Так от, Groove Street Familes і Ballas'и – це прототипи.

Відмінність Groove Street Familes і Ballas'и від реальних банд, тобто Crips і Bloods, – це кольори. А от "узі", з якими вони розгулюють, війни, які влаштовують, і розстріли на машинах – усе це справжнє, абсолютно реальне.

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"Перестрілки, грабунки і шантаж. Вони роблять усе що їм заманеться. На своїх територіях вони відчувають себе безкарними", – розповів політик та екс-поліцейський Леон Лотт.

Реймонд Вашингтон і кілька його друзів у 1969 році прийшли до старшокласника Стенлі Вільямса із пропозицією об'єднати зусилля і створити свою банду. Союз був вигідним для обох: Вашингтон заручився підтримкою вже досвідченого бандита, а Вільямс отримав шанс стати главою уже вдвічі більшого угрупування. В обох мета була лише одна – захиститися від інших кримінальних угрупувань. Так з'явилися Crips.



Хто входив до Crips

Набираючись потрохи досвіду і розширюючи свій вплив, Crips і близько не уявляли, що стануть найбільшою темношкірою бандою Сполучених Штатів. Швидкому розширенню посприяло поповнення рядів: майбутніх членів угрупування набирали у середніх школах і гетто.

Полісмени знали до чого це йде. В один голос всі сказали: "Воу, у нас назрівають величезні проблеми",

– розповів екс-поліцейський Кен Белл.

Справжні проблеми почалися, коли поліцейські у спробах запобігти вербуванню переводили учнів в інші школи. Завдяки цьому, до 1971 року в Лос-Анджелесі оперували уже шість банд "кріпсів". Передумовами для створення банди Crips стали Black Power movement – соціалістична організація, яка починаючи з 1965 року активно виступала за права афроамериканців, соціальні гарантії, їх емансипацію проти расизму.

Однією з найвідоміших активісток була мати самого Тупака Шакура. Передумовою до створення руху стало повстання у Вотсі 1965 року. Тисячі афроамериканців вийшли на вулиці через арешт Маркета Фрая, якого засікли у стані алкогольного сп'яніння за кермом.



Тупак Шакур

При спробі затримання Маркет Фрай і його матір спробували чинити опір правоохоронцям. У відповідь копи застосували фізичну силу і кийки. Всього за кілька хвилин зібрався натовп із майже 300 людей, які жили у районі Фрая.

Найгарячіше стало, коли Фрая посадили у тюрму. До речі, за діло. Його визнали винним у тому, що він кермував п'яним. Та й взагалі, його біографія далека від законослухняного громадянина – ще у підлітковому віці він відсидів за наркотики. Але афроамериканців це не дуже то й хвилювало.

Після арешту Фрая, вони спрямували усю свою агресію проти поліцейських: били їхні машини, протестували біля відділків і закидували копів камінням. За 6 днів безпорядків 34 людини загинули, більше тисячі отримали поранення, а майже 3,5 заарештували.

Хто входив до Crips

На початках, до лав Crips входили підлітки від 15 до 17. Очевидно, що Black Power movement дітей до себе не набирали. Тож "кріпси" почали повторювати справи організації, але на кримінальному рівні: захищали права темношкірих шляхом рекету, насильства і шантажу.

Спочатку банда називалася Baby Avenues. Звання Crips малолітні хулігани отримали після своїх перших нападів на мирних громадян.

Назва Crips буквально означає "каліки". Таку кличку вони отримали серед простолюду, бо члени банди ходили із тростинками. На перший погляд – це звичайні перехожі, але в разі необхідності тростинка миттєво перетворювалася у "чарівну паличку", якою можна було забити до смерті. Хоча існує щонайменше чотири версії походження назви, але найпопулярніша одна.

Їх називали Crips, коли вони проходили з тростинками повз. І відповідно з них сміялися інші: "О, дивіться, він шкутильгає". По-суті, через те що вони виглядали, як клоуни з тими тростинками. Їх вирішили позбутися і стали називатися просто "Кріпс". Без прив'язки до калік,

– пояснив репер The Game.

Crips'ів легко ідентифікувати на вулиці. Вони одягнені у сині кольори: штани, кросівки, куртка, футболка, але найголовніший атрибут – пов'язка, яка закриває обличчя. Вони називають її прапором і особливо оберігають. Якщо хтось не із банди хоча би доторкнеться до неї – можуть убити на місці.



Банда Crips

Процес ж посвяти тернистий. Той, хто хоче долучитися до банди: повинен напасти на полісмена або члена ворожого угрупування – убивати чи ні це уже за бажанням. Для новоприбулих дівчат інше випробування: статевий акт із кількома старшими "Кріпсами".

Вони хотіли швидких машин, жінок, легких грошей і наркотиків. Це все чим вони жили – сьогоднішнім днем,

– пояснив екс-прокурор Реджинальд Ллойд.

А ще, Crips хотіли територій. Вони часто заходили на чужі райони і намагалися "відбивати" вулиці в інших банд. Район для вуличних угрупувань – це не тільки авторитет, і визнання, а й місце де можна заховатися в разі нападів чи поліцейських рейдів. І звичайно ж гроші: грабунки, вимагання і наркотики приносили набагато більше.

"Зайти у чужий район – значить автоматично знайти проблеми на свою голову. Тебе одразу намагаються притиснути і допитати хто ти, звідки, чому прийшов і так далі", – заявив учасник Crips Реймонд Кук.

Що відомо про банду Bloods

У 1971 році "кріпси" зазіхнули на сусідні райони, які контролювали інші вуличні банди темношкірих. Це взагалі не було проблемою: кількість і авторитет синіх дозволив швидко поставити усіх на коліна. Правда, тоді вони ще не знали, що гучні суперечки за дрібні райони породять найбільшого і найзапеклішого ворога Crips, як по суті буде їхньою точною копією.

Ми зібрали "нараду", де об'єднали довкола себе 4 банди, які постраждали через "кріпсів". Там були якраз ті, хто потребував підтримки, а об'єднавшись ми спокійно могли простояти їм,

– розповів учасник банди Bloods Тьюмак Роджерс.

Об'єднавшись, Bloods почали у всьому копіювати Crips: поведінка, методи заробітку, стиль і навіть символіка. Єдине у чому вони відставали від Crips – кількість. Розподіл сил 3 до 1 на користь синіх. Основним ж кольором обрали червоний. Згідно із легендою, саме цей відтінок був символом коледжу у якому вчилися засновники Bloods. Хоча, існують і інші версії.



Банда Bloods

"Звичайно ж вони обрали собі червоний колір, бо протилежний до синього – це червоний", – пояснив репер The Game.

Що було складовою банд

C-Walk або Crips Walk – невід'ємний атрибут культури американських темношкірих банд. До початку нульових про цей танець ніхто і ніколи, крім самих бандитів, не чув, поки репери не винесли це в маси. Ice Cube, Eazy-E, Snoop Dogg, Nate Dogg, OG Lim і Color da Hustla – усі вони колись були членами Crips у своїх районах, але швидкий розвиток реп-індустрії і популярність, яку вони заробили пишучи музику в бандах змусили покинути звичний колись стиль життя.



Crips Walk

Правда, є одне правило. C-Walk виконують у широких штанах. Ну, ви ж знаєте який одяг носять темношкірі в гетто. Так от, цей репер виконує C-Walk у завужених джинсах. Такий жест вважається неповагою до Crips. Точно так само, як і спроба виконати цей танець не будучи при цьому "кріпсом". За таке можуть убити. Пояснюють це просто: кожен рух щось означає, тому танець може бути посланням для своїх про наближення копів або ворожих угрупувань.

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