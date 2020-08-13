В Украине продолжается экспериментальный проект по внедрению платных камер в следственных изоляторах. По состоянию на 11 августа государство уже заработало на этом более 495 тысяч гривен.

Больше всего заплатили за камеры в киевском изоляторе

Новой услугой воспользовались в 17 СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции в фейсбуке.

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Больше всего заплатили за улучшенные камеры в Киевском следственном изоляторе. Отсюда в государственную казну поступило более 332 тысяч гривен.

Сколько заработали на платных камерах / Инфографика Минюста

Что известно о проекте с платными СИЗО: