Заключение класса люкс: сколько Украина заработала на платных камерах
В Украине продолжается экспериментальный проект по внедрению платных камер в следственных изоляторах. По состоянию на 11 августа государство уже заработало на этом более 495 тысяч гривен.
Больше всего заплатили за камеры в киевском изоляторе
Новой услугой воспользовались в 17 СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции в фейсбуке.
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Больше всего заплатили за улучшенные камеры в Киевском следственном изоляторе. Отсюда в государственную казну поступило более 332 тысяч гривен.
Сколько заработали на платных камерах / Инфографика Минюста
Что известно о проекте с платными СИЗО:
- 8 мая Кабмин ввел экспериментальный проект, который позволяет задержанным за деньги улучшить условия своего пребывания в СИЗО.
- Деньги поступают в спецфонд и в дальнейшем их используют для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов.
- В июле появилась возможность купить подарочный сертификат на пребывание в улучшенной камере. Их общая стоимость колеблется в пределах от 1 до 12 тысяч гривен.
- Проект планируют завершить до 31 декабря 2021 года.