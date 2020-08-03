В Запорожье заключенный выкупил для себя места в платной камере: сколько это стоило
Недавно в украинских СИЗО появились платные камеры с улучшенными условиями. Как ранее отметили в Минюсте, они пользуются большим спросом среди заключенных. Так, в Запорожском следственном изоляторе один из заключенных выкупил для себя места в платной камере.
Он на 3 месяца выкупил все места в платной камере СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
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Сколько заплатил заключенный
Один месяц пребывания в платной камере запорожского СИЗО стоит 3 410 гривен. В одной камере обычно находятся до двух человек, то есть за целую камеру придется заплатить 6 820 гривен на месяц. Умножим эту сумму на 3 месяца, ведь именно столько заключенный будет находиться в камере, мы получим сумму 20 460 гривен.
В ведомстве добавили, что экспериментальный проект по обустройству и функционированию камеры с улучшенными условиями в Запорожском СИЗО ввели еще 31 мая 2020 года.
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Что известно о платных камерах в СИЗО
- Кабинет Министров Украины 22 апреля поддержал введение платных камер в следственных изоляторах. То есть человек на добровольной основе может за определенную плату получить улучшенные бытовые условия и питание.
- В целом платные камеры в СИЗО работают в Киеве, Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ровно, Луцке, Черткове, Ивано-Франковске, Ужгороде и пгт Каменное.
- По состоянию на 22 июля за пользование платными камерами в СИЗО люди, которых взяли под стражу, "выложили" уже 318 тысяч гривен.
- Эти средства направляются в специальный фонд и в дальнейшем их используют для проведения текущих и капитальных ремонтов помещений следственных изоляторов.
- Экспериментальный проект планируют завершить до 31 декабря 2021 года.