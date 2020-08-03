Недавно в украинских СИЗО появились платные камеры с улучшенными условиями. Как ранее отметили в Минюсте, они пользуются большим спросом среди заключенных. Так, в Запорожском следственном изоляторе один из заключенных выкупил для себя места в платной камере.

Он на 3 месяца выкупил все места в платной камере СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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Сколько заплатил заключенный

Один месяц пребывания в платной камере запорожского СИЗО стоит 3 410 гривен. В одной камере обычно находятся до двух человек, то есть за целую камеру придется заплатить 6 820 гривен на месяц. Умножим эту сумму на 3 месяца, ведь именно столько заключенный будет находиться в камере, мы получим сумму 20 460 гривен.

В ведомстве добавили, что экспериментальный проект по обустройству и функционированию камеры с улучшенными условиями в Запорожском СИЗО ввели еще 31 мая 2020 года.

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Что известно о платных камерах в СИЗО