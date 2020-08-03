Нещодавно в українських СІЗО з'явилися платні камери з поліпшеними умовами. Як раніше зазначили у Мін'юсті, вони користують неабияким попитом серед ув'язнених. Так, у Запорізькому слідчому ізоляторі один з ув'язнених викупив для себе всі місця у платній камері.

Він на 3 місяці викупив усі місця у платній камері СІЗО. Про це повідомили у пресслужбі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

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Скільки заплатив ув'язнений

Один місяць перебування у платній камері запорізького СІЗО коштує 3 410 гривень. В одній камері зазвичай перебувають до двох осіб, тобто за цілу камеру доведеться заплатити 6 820 гривень на місяці. Помножимо цю суму на 3 місяці, адже саме стільки ув'язнений перебуватиме у камері, ми отримаємо суму 20 460 гривень.

У відомстві додали, що експериментальний проєкт з облаштування та функціонування камери з поліпшеними умовами у Запорізькому СІЗО ввели ще 31 травня 2020 року.

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