У Запоріжжі ув'язнений викупив для себе всі місця у платній камері: скільки це коштувало
Нещодавно в українських СІЗО з'явилися платні камери з поліпшеними умовами. Як раніше зазначили у Мін'юсті, вони користують неабияким попитом серед ув'язнених. Так, у Запорізькому слідчому ізоляторі один з ув'язнених викупив для себе всі місця у платній камері.
Він на 3 місяці викупив усі місця у платній камері СІЗО. Про це повідомили у пресслужбі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
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Скільки заплатив ув'язнений
Один місяць перебування у платній камері запорізького СІЗО коштує 3 410 гривень. В одній камері зазвичай перебувають до двох осіб, тобто за цілу камеру доведеться заплатити 6 820 гривень на місяці. Помножимо цю суму на 3 місяці, адже саме стільки ув'язнений перебуватиме у камері, ми отримаємо суму 20 460 гривень.
У відомстві додали, що експериментальний проєкт з облаштування та функціонування камери з поліпшеними умовами у Запорізькому СІЗО ввели ще 31 травня 2020 року.
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Що відомо про платні камери у СІЗО
- Кабінет Міністрів України 22 квітня підтримав запровадження платних камер у слідчих ізоляторах. Тобто людина на добровільній основі може за певну плату отримати поліпшені побутові умови та харчування.
- Загалом платні камери у СІЗО працюють у Києві, Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді та смт Кам'яне.
- Станом на 22 липня за користування платними камерами у СІЗО люди, яких взяли під варту, "виклали" вже 318 тисяч гривень.
- Ці кошти спрямовуються до спеціального фонду та надалі їх використовують для проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів.
- Експериментальний проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року.