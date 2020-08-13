В Україні триває експериментальний проєкт щодо впровадження платних камер у слідчих ізоляторах. Станом на 11 серпня держава уже заробила на цьому понад 495 тисяч гривень.

Найбільше заплатили за камери у Київському ізоляторі

Новою послугою скористались у 17 СІЗО. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції у фейсбуці.

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Найбільше сплатили за покращені камери у Київському слідчому ізоляторі. Звідси у державну казну надійшло більше ніж 332 тисячі гривень.



Скільки заробили на платних камерах / Інфографіка Мін'юсту

Що відомо про проєкт з платними СІЗО: