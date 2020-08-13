Ув'язнення класу люкс: скільки Україна заробила на платних камерах
В Україні триває експериментальний проєкт щодо впровадження платних камер у слідчих ізоляторах. Станом на 11 серпня держава уже заробила на цьому понад 495 тисяч гривень.
Найбільше заплатили за камери у Київському ізоляторі
Новою послугою скористались у 17 СІЗО. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції у фейсбуці.
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Найбільше сплатили за покращені камери у Київському слідчому ізоляторі. Звідси у державну казну надійшло більше ніж 332 тисячі гривень.
Скільки заробили на платних камерах / Інфографіка Мін'юсту
Що відомо про проєкт з платними СІЗО:
- 8 травня Кабмін запровадив експериментальний проєкт, який дозволяє затриманим за гроші покращити умови свого перебування у СІЗО.
- Гроші надходять до спецфонду та надалі їх використовують для проведення поточних і капітальних ремонтів приміщень слідчих ізоляторів.
- У липні з'явилась можливість купити подарунковий сертифікат на перебування в покращеній камері. Їхня загальна вартість коливається в межах від 1 до 12 тисяч гривень.
- Проєкт планують завершити до 31 грудня 2021 року.