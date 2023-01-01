Если бы не уехал в Грузию: Саакашвили озвучил свое видение участия в войне

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что помогал бы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому выиграть эту войну, если бы оказался сейчас в Киеве. Также политик поддерживал бы украинских защитников.

По словам Саакашвили, он считает себя украинцем и очень гордится этим.

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Саакашвили хотел бы помогать Зеленскому

Экс-президент Грузии заявил, что он, если бы не уехал из Украины и застал бы вторжение России, был бы рядом с президентом Зеленским. Политик считает его величайшим государственным деятелем в период после экс-главы правительства Британии Уинстона Черчилля.

По сравнению с ним, Рейган и Тэтчер нервно курят в стороне. В то же время я бы объехал весь мир, используя свои многочисленные связи для мобилизации поддержки Украины,

– заметил экс-президент Грузии.

Кроме этого, по словам Саакашвили, он постоянно ездил бы на передовую, помогал бы и украинским, и грузинским бойцам.

"Недавно грузинские бойцы записали коллективное обращение, поздравив меня с днем рождения, хотя я ни на миг не забываю того факта, что уже 35 из них сложили свои головы на войне, включая семерых на Бахмутском фронте. И многие мои украинские друзья погибли или были ранены ", – добавил политик.

Саакашвили заметил, что один из самых порядочных и честных людей, которых он знает, его помощник Владимир Чавриги погиб под Херсоном.

"Мой единственный личный охранник и просто друг, Михаил Батурин, получил тяжелое ранение под Бахмутом. Такую цену платит Украина и все мы. Я сам чувствую себя 100% украинцем и никогда этим так не гордился", – подытожил политик.

Кратко о состоянии Саакашвили

Саакашвили заключили под стражу 1 октября 2021 года. С момента ареста он похудел более чем на 42 килограмма. Независимая экспертиза заявила о 20 диагнозах, в том числе кахексии – потере веса, угрожающей жизни. Также в организме экс-президента Грузии обнаружили повышенные дозы бария, висмута и ртути.

Грузинские власти не признают тяжелое состояние Саакашвили. Представители руководящей партии и правительства утверждают, что он притворяется и сам себе вредит, чтобы добиться выхода на свободу.

Адвокаты политика подали ходатайство об отсрочке наказания и его освобождении по состоянию здоровья. 22 декабря процесс начался с третьей попытки в Тбилисском городском суде.

Врачи не дали разрешения на транспортировку Саакашвили, и он принял участие в заседании дистанционно. Спустя время защита заявила, что экс-президенту понадобилась помощь врачей и подключение прервали.