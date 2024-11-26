Крымский политзаключенный Сейдалиев находится в ужасных условиях: он потерял половину веса

Крымский политзаключенный Насрулла Сейдалиев находится в тяжелых условиях содержания в тюрьме в Минусинске Красноярского края России. Он потерял почти половину своего веса и тяжело болеет.

По словам родных, 65-летний мужчина страдает от серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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В каком состоянии находится Сейдалиев

Насрулла иногда ест только раз в день или вообще не может есть пищу, которую дают в тюрьме. У него развилось варикозное заболевание, отеки ног, а также стабильно повышенное давление.

Оказание медицинской помощи ограничивается ежедневным приемом неизвестных лекарств в значительных дозах. Альтернативы нет, он вынужден их принимать из-за невыносимой боли.

Родные могут прислать Сейдалиеву только одну посылку и одну бандероль в год. Раз в неделю он имеет возможность покупать необходимое за средства, которые пересылает семья.

Условия содержания меняются: он находился как в переполненных камерах с 14 заключенными, так и в изоляции. Из-за строгой цензуры семья имеет ограниченное представление об условиях его содержания.

Насруллу Сейдалиева задержали 4 марта 2022 года в оккупированном Крыму по обвинению в причастности к "батальону имени Номана Челебиджихана". Обвинения базируются на сомнительных показаниях "скрытых свидетелей" и выводах "экспертов", которые сотрудничают с российскими силовиками. Судебный процесс сопровождался грубыми нарушениями международного права.