Заключенные уже третий год: украинские моряки в Ливии объявили голодовку

Экипаж судна "Рута", которое задержали у берегов Ливии в конце 2017 года, объявляет голодовку.

Об этом стало известно украинскому МИД. Сейчас сообщение прорабатывают в украинском посольстве, сообщает УНН.

Читайте также В Африке пираты напали на грузовое судно и похитили украинца: что говорят в МИД

В ведомстве также работают над тем, чтобы суд Ливии ослабил наказание 14 украинским морякам. Соответствующее обращение украинский МИД направил ливийской стороне еще в конце марта.

Моряков могут отпустить под домашний арест. Среди условий – оплатить денежный залог, который составляет 21 тысячу долларов США за каждого члена экипажа. А также обеспечить обязательное присутствие на следующем судебном заседании 11 июня.

Арест украинцев в Ливии: что известно?

В конце апреля 2017 года в Ливии местные ВМС задержали судно "Рута", которое ходило под украинским флагом. Экипаж судна – 14 человек, среди них – жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей.



Их обвиняют в незаконной эксплуатации арендованного государственного морского судна. Перед задержанием между моряками и ливийскими силовиками несколько часов продолжалась перестрелка.



Сейчас по делу продолжаются судебные слушания, местный суд продлил пребывание украинцев под стражей до июня 2020 года.