Ув'язнені вже третій рік: українські моряки в Лівії оголосили голодування

Екіпаж судна "Рута", яке затримали біля берегів Лівії наприкінці 2017 року, оголошує голодування.

Про це стало відомо українському МЗС. Зараз повідомлення опрацьовують в українському посольстві, повідомляє УНН.

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У відомстві також працюють над тим, аби суд Лівії послабив покарання 14 українським морякам. Відповідне звернення українське МЗС надіслало лівійській стороні ще наприкінці березня.

Моряків можуть відпустити під домашній арешт. Серед умов – сплатити грошову заставу, яка складає 21 тисячу доларів США за кожного члена екіпажу. А також забезпечити обов'язкову присутність на наступному судовому засіданні 11 червня.

Арешт українців у Лівії: що відомо?Наприкінці квітня 2017 року у Лівії місцеві ВМС затримали судно "Рута", яке ходило під українським прапором. Екіпаж судна – 14 осіб, серед них – жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей.



Їх звинувачують у незаконній експлуатації орендованого державного морського судна. Перед затриманням між моряками та лівійськими силовиками кілька годин тривала перестрілка.



Зараз у справі тривають судові слухання, місцевий суд продовжив перебування українців під вартою до червня 2020 року.