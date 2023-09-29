Но проблема в том, что эти заключенные, которым удалось выжить, возвращаются домой, да еще и в статусе "героев", отметил 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. И дальше они никоим образом не несут наказание за тяжкие преступления.

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Россию заполонят заключенные

Чтобы восполнить потери на фронте, России очень нужен человеческий ресурс. Поэтому большое количество потенциальных 200-х было как раз в тюрьмах. Забирая на фронт, оккупанты не выбирали по статьям или тяжести преступлений. Поэтому там оказывались и убийцы, и насильники.

"Путин говорит: человек совершил ошибку. Мужчина убил свою знакомую, расчленил ее, потом пропустил через мясорубку – ошибочно. И этот человек "помиловано", прошел через ЧВК "Вагнера" и отправляется домой, где совершил это преступление. То есть избегает смертной казни (смерти на поле боя – 24 Канал). При чем избегают как правило вот такие упыри. Люди, которых нельзя выпускать в нормальное общество", – отметил оппозиционный журналист.

Игорь Яковенко о заключенных, которые возвращаются в России с войны: смотреть видео

Оппозиционное российское издание "Медуза" за последние полгода собрало 11 историй, в которых рассказывается о заключенных, которые вернулись в Россию с войны. Они, по данным издания, жестоко убивали своих родственников, соседей, детей. Также фиксируется немало изнасилований детей.

"Таких случаев много. Кто-то мать свою убил ради выпивки. И такие лица, которые совершили "ошибку", они возвращаются в места, где их знают и знают, что они сделали. Они возвращаются в статусе "героя". Еще и в школу придет – там устроят урок мужества. Происходящее – ужасно. Понятия добра и зла отсутствуют в современном путинском режиме", – добавил Яковенко.

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