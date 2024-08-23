Об "инциденте" в Волгоградской области сообщает ряд российских телеграмм-каналов, передает 24 Канал. Российские журналисты сообщают, что начальник колонии, 45-летний Андрей Девятов, по предварительной информации, находится в заложниках.

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Российские заключенные захватили колонию

В российской колонии в Волгоградской области произошел бунт. Как сообщают в ФСИН, захват заложников в колонии произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.