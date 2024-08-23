Про "інцидент" у Волгоградській області пише низка російських телеграм-каналів, передає 24 Канал. Як повідомляють у ФСВП, захоплення заручників у колонії відбулося під час засідання дисциплінарної комісії.

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Російські в'язні захопили колонію

В російській колонії у Волгоградській області стався бунт. Російські журналісти повідомляють, що начальник колонії, 45-річний Андрєй Дев'ятов, за попередньою інформацією, перебуває у заручниках. За іншою версією, Дев'ятов зараз перебуває у реанімації.

Наразі повідомляють про чотирьох заручників, частина з них може бути вже вбита. За попередніми даними, колонію захопили чотири особи.

На даний момент відомо, що у виправній колонії №19 вбито щонайменше трьох людей, ще кілька поранено і перебувають у заручниках. Серед загарбників один засуджений за тероризм,

– пишуть російські ЗМІ.

У ФСВП поки офіційно не підтверджують інформацію про вбитих.

До будівлі вже стягуються правоохоронці. Згодом стало відомо, що в'язні, які захопили колонію, вимагають 2 мільйони доларів і гелікоптер.