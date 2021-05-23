На аукционах планируют продать имущество 35 исправительных учреждений по всей Украине. В то же время заместитель министра юстиции Елена Высоцкая уверяет – рабочие тюрьмы никто не будет закрывать.

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В Украине не будут распродавать рабочие тюрьмы. Заключенных не будут выпускать. Там, где мало осужденных, мы закрываем такие тюрьмы, перевозим в другие. И таким образом у нас появляется больше законсервированных тюрем,

– пояснила Елена Высоцкая.

70% средств от продажи останутся в спецфонде Министерства юстиции. Так Министерство получит средства для строительства новых СИЗО, а государство – поступления в бюджет.

Продажа Львовской исправительной колонии №48

К примеру, в мае на продажу выставили Львовскую исправительную колонию №48. Ежегодно государство тратило миллионы гривен на ее содержание.

Больше здесь Стартовая цена – более 132 миллиона гривен: исправительную колонию во Львове выставили на аукцион

"В среднем содержание одного закрытого учреждения, зависит от того, какого оно объема, сколько там персонала работает, стоит налогоплательщикам от 3 до 5 миллионов гривен в год. Но никакой пользы от этого ни государство, ни граждане, ни город не получает", – отметила заместитель министра юстиции.

Город благодаря продаже получит реновацию территории, инвестиции и новые рабочие места. Первый онлайн-аукцион по продаже львовской колонии запланирован на июнь. Стартовая цена двух участков 132 и 3 миллиона гривен.

Более о продаже СИЗО в Украине – смотрите в сюжете: