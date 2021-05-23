На аукціонах планують продати майно 35 виправних установ по всій Україні. Водночас заступниця міністра юстиції Олена Висоцька переконує – робочі тюрми ніхто не закриватиме.

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В Україні не розпродаватимуть робочі в'язниці. В'язнів не випускатимуть. Там, де мало засуджених, ми закриваємо такі в'язниці, перевозимо в інші. І у такий спосіб у нас з'являється більше законсервованих в'язниць,

– пояснила Олена Висоцька.

70% коштів від продажу залишаться у спецфонді Міністерства юстиції. Так, Міністерство отримає кошти для будівництва нових СІЗО, а держава – надходження до бюджету.

Продаж Львівської виправної колонії №48

До прикладу, у травні на продаж виставили Львівську виправну колонію №48. Щороку держава витрачала мільйони гривень на її утримання.

Більше тут Стартова ціна – понад 132 мільйони гривень: виправну колонію у Львові виставили на аукціон

"В середньому утримання однієї закритої установи, залежить від того, якого вона обсягу, скільки там персоналу працює, коштує платникам податків від 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Але жодної користі від цього ані держава, ані громадяни, ані місто не отримує", – зазначила заступниця міністра юстиції.

Місто завдяки продажу отримає реновацію території, інвестиції та нові робочі місця. Перший онлайн-аукціон з продажу львівської колонії запланований на червень. Стартова ціна двох ділянок 132 та 3 мільйони гривень.

Більше про продаж СІЗО в Україні – дивіться в сюжеті: