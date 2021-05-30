Закон и несправедливость: почему в Украине ответственность за детей несут в основном женщины

Недавно в Киеве правоохранители разыскали родителей 8-летнего мальчика, который потерялся в метро. На его мать составили административный протокол, хоть она и оставила сына с отцом.

Расспросили юристов о том, с кем можно оставлять ребенка дома и почему в Украине за ребенка чаще всего отвечает женщина даже в тех семьях, где есть отец.

Читайте также Могут составить протокол и на отца: 8-летний мальчик, которого нашли в метро, не ходит в школу

С кем можно оставлять ребенка

Адвокат Владимир Фогель рассказал, что действующим законодательством Украины не установлен четкий исчерпывающий перечень лиц, с которыми родители могут оставлять своего несовершеннолетнего ребенка.

Согласно с частью 2 статьей 151 Семейного Кодекса Украины родители имеют право привлекать к воспитанию ребенка других лиц, передавать его на воспитание физическим и юридическим лицам. Поэтому, этот вопрос остается на усмотрение самих родителей, которые при этом не могут действовать вопреки интересам ребенка и несут за него полную ответственность,

– говорит Фогель.

Марина Семенова, адвокат АБ "ЮФ "Семенова и партнеры", напомнила, что согласно статьям 155, 141 Семейного кодекса Украины Мать и отец имеют равные права и обязанности в отношении ребенка, независимо от того, находились ли они в браке между собой.

Поэтому в ситуации, которая недавно произошла с восьмилетним мальчиком, протокол должны были составлять именно на его отца, а не на мать.

Поэтому, поскольку ребенок был оставлен с отцом, и именно отец должен нести ответственность за все, что случилось с ребенком в то время, когда они были вместе, а не мать. Если представители полиции сделали вывод, что есть ненадлежащее исполнение родительских обязанностей или уклонение от, протокол необходимо было составлять в отношении отца ребенка и штрафовать его,

– отметила Семенова.

Она добавила, что в этом случае кажется спорным наличие состава административного правонарушения в действиях обоих родителей.

Почему обвиняют матерей

По данным Государственной судебной администрации Украины в 2019 году суды первой инстанции рассмотрели 34 177 дел о невыполнении родительских обязанностей. Все эти дела рассматриваются на основании полицейских админпротоколов

По исследованию Фонда DEJURE, проведенного вместе с Ассоциацией женщин-юристок Украины "ЮрФем", из 628 судебных решений почти 80% админпротоколов было составлено на мать и лишь 17% на отца. В 3% на бабу, деда или других опекунов.

Владимир Фогель говорит, что на практике действительно к ответственности чаще всего привлекаются матери. Так происходит потому что в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком в основном находятся женщины. Поэтому в этом случае матери определенное время проводят больше с ребенком, соответственно какие-то неприятные ситуации с ребенком случаются во время, когда он находится вместе с матерью.

К сожалению, в нашем обществе считается, что воспитание детей – это "женское дело", что приводит к гендерной дискриминации со стороны представителей полиции во время составления админпротоколов,

– говорит Фогель

Что произошло