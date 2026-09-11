Стало известно, когда в Конгрессе будет рассмотрен масштабный законопроект Грэмма о России

В прошлом месяце Сенат поддержал законопроект Линдси Грэм о санкциях против России. Уже на следующей неделе в Палате представителей состоится голосование по этому законопроекту.

Об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе.

Как будет проходить голосование в Палате представителей?

Комитет Палаты представителей по вопросам регламента назначил заседание для рассмотрения законопроекта на понедельник, 14 сентября, после обеда.

Если комитет, в котором большинство составляют республиканцы, одобрит документ, это откроет путь к голосованию в полном составе Палаты представителей позднее на этой неделе.

Законопроект будет рассматриваться по процедуре, для принятия которой требуется простое большинство голосов.

В прошлом месяце Сенат проголосовал 86 голосами против 11 за принятие закона Грема.

В то же время поддержки республиканцев и демократов, которая позволила законопроекту пройти через Сенат, может оказаться недостаточно для его принятия Палатой представителей.

Некоторые законодатели и представители промышленности опасаются, что закон существенно расширит тарифные полномочия Трампа и приведет к росту цен на нефть.

Представители розничной торговли и влиятельная Торговая палата США выступают против законопроекта.

"Мы призываем Конгресс исключить из законопроекта полномочия в отношении пошлин и вместо этого сосредоточиться на адресных санкциях, усилении контроля за обходом санкций и скоординированной дипломатии со странами, которые закупают российские энергоресурсы",

– говорится в проекте письма руководству Палаты представителей, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Что известно о резонансном законопроекте Грэма?

Документ, автором которого был покойный сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, предусматривает предоставление президенту Дональду Трампу полномочий вводить 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа.

Речь также идет о пяти крупнейших странах, которые помогают России обходить энергетические санкции.

Крупнейшими покупателями российских нефтепродуктов являются Китай, Индия и Турция.