Такой заявление выступил госсекретарь США Марко Рубио во время беседы с журналистами, сообщает Reuters.

Что означает пауза в санкциях

Рубио пояснил, что двухмесячная приостановка ограничений является своеобразным тестом для сторон конфликта.

Он (Трамп – 24 Канал) хочет увидеть, есть ли шанс, что переговоры, которые сейчас ведутся с Украиной и Россией, приведут к чему-то положительному и помогут избежать еще одного катастрофического года войны и конфликта,

– отметил госсекретарь.

Кроме того, по мнению Рубио, Трамп хочет использовать 60-дневную паузу, чтобы проанализировать, как введение санкций и пошлин повлияет на мировую экономику и даже на экономику США.

Ранее во время общения с прессой Дональд Трамп назвал отказ от санкций очень хорошим решением, которое будет полезно не только для США, но и для всего мира.

Рубио также прокомментировал ситуацию с энергоносителями. Отвечая на упреки в уступках Москве, он пояснил, что российское дизельное топливо в любом случае оказалось бы на международном рынке.

По его словам, единственное различие заключается лишь в том, сколько этого ресурса получили бы Соединенные Штаты.

Что известно о приостановке закона Грема?

Закон Грема – это закон США, направленный на усиление санкционного давления на Россию из-за ее войны против Украины. Президент Дональд Трамп подписал его 18 сентября 2026 года.

Закон предусматривал возможность резкого повышения пошлин на товары из России, в частности на нефть, газ и нефтепродукты, импортируемые в США.

Под ограничения могли попасть товары из стран, которые продолжают закупать российскую нефть и газ и соответствуют определенным законом критериям, в частности входят в число пяти крупнейших импортеров.

Также документом предусмотрены пошлины для стран, которые помогают обходить санкции против российской нефтяной торговли.

Закон предусматривал ограничения в отношении определенных российских чиновников, олигархов, финансовых учреждений и судов так называемого теневого флота, который используется для обхода санкций.

За несколько дней до вступления в силу основных ограничений Трамп подписал указ, которым отказался от применения значительной части предусмотренных законом санкций, пошлин и торговых ограничений.

Владимир Зеленский раскритиковал этот шаг, заявил, что он выгоден России и может побудить Москву продолжать войну.