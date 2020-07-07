Отдельный закон о языках национальных меньшинств и коренных народов должна принять Верховная Рада в ближайшее время. Сейчас этот вопрос контролирует закон "О функционировании украинского языка как государственного". Его рассматривает Конституционный суд Украины.

Об этом РБК-Украина заявил представитель президента в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

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Вениславский уточнил, что новый закон должен определить правовой статус языков, который будет регулировать в том числе и русский язык.

"На сегодня такого закона нет. Он, по моему убеждению, должен быть отдельным законом. Или же в закон "О нацменьшинствах" должны быть внесены соответствующие дополнения – новая редакция, где будут предусмотрены как раз все гарантии развития национальной, культурной, этнической самобытности. В том числе и языковой самобытности национальных меньшинств и коренных народов", – сказал Вениславский.

Что будет в случае, если КСУ признает закон неконституционным

Судьи КСУ могут принять решение, что закон "О функционировании украинского языка как государственного" является неконституционным. Тогда он потеряет силу, а Раде придется разработать новый.

По его словам, в любом случае, есть прямая императивная норма статьи 10 и 92 Конституции Украины, там говорится о том, что применение языков в Украине гарантируется Конституцией и определяется законом.

"Если возникнет необходимость заполнения пробелов, которые могут возникнуть в результате отдельных решений Конституционного суда, то Верховная Рада их должна заполнить. Но оснований признать неконституционным его не вижу", – отметил нардеп.

Закон о языке / Инфографика 24 канала