Окремий закон про мови національних меншин і корінних народів повинна прийняти Верховна Рада незабаром. Зараз це питання контролює закон "Про функціонування української мови як державної". Його розглядає Конституційний суд України.

Про це РБК-Україна заявив представник президента в КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

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Веніславський уточнив, що новий закон повинен визначити правовий статус мов, регулювати зокрема й російську мову.

"На сьогодні такого закону немає. Він, на моє переконання, повинен бути окремим законом. Або ж в закон "Про нацменшини" повинні бути внесені відповідні доповнення – нова редакція, де будуть передбачені якраз всі гарантії розвитку національної, культурної, етнічної самобутності. Зокрема й мовної самобутності національних меншин і корінних народів", – сказав Веніславський.

Що буде у разі, якщо КСУ визнає закон неконституційним

Судді КСУ можуть прийняти рішення, що закон "Про функціонування української мови як державної" є неконституційним. Тоді він втратить чинність, а Раді доведеться розробити новий.

За його словами, у будь-якому випадку, є пряма імперативна норма статті 10 та 92 Конституції України, там йдеться про те, що застосування мов в Україні гарантується Конституцією та визначається законом.

"Якщо виникне необхідність заповнення прогалин, які можуть виникнути в результаті окремих рішень Конституційного суду, то Верховна рада їх повинна заповнити. Але підстав визнати неконституційним його не бачу", – зазначив нардеп.



Закон про мову / Інфографіка 24 каналу