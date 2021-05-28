В закон о языке хотят внести изменения: какие и зачем

Верховная Рада планирует внести несколько изменений в положения закона о языке. Часть изменений обусловила пандемия и они касаются организационных моментов.

Один соответствующий законопроект о внесении изменений в языковой закон уже опубликовали на сайте Верховной Рады. Как рассказал нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев, изменение будет не фундаментальным.

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Какими будут изменения к языковому закону

Демонстрация видео на украинском

Законопроект, внесенный в Раду, откладывает до следующего года норму об обязательной демонстрации визуальной продукции на украинском языке. Дело в том, что из-за пандемии были запрещены съемки, и продакшн-компании и телеканалы не могли снимать ролики.

Они знали об этой норме, готовились к ее имплементации, но никто не готовился к COVID-19, поэтому планы снять достаточное количество часов видеопродукции – фильмов, сериалов на украинском языке – нарушено,

– рассказал Потураев.

Экзамены для госслужащих

По словам нардепа, в ближайшее время также рассмотрят ситуацию с выполнением нормы закона об экзаменах на украинском. Речь идет о том, что с 1 июля все госслужащие должны составлять квалификационный экзамен на знание украинского языка, чтобы занимать должности.

Однако, скорее всего, организовать создание соответствующих комиссий не успеют. Профильный комитет Рады должен заслушать уполномоченного по защите украинского языка Тараса Кременя, чтобы понять ситуацию.

...к нам поступает информация, что опять-таки из-за эпидемии коронавируса они не успевают все сделать вовремя. Если услышим подтверждение этой информации, то тоже будем принимать закон об отсрочке этой нормы,

– рассказал нардеп.

Если этого не сделать, все конкурсы на госслужбу будет остановлены, а это, по словам Потураева, может спровоцировать кризис в госуправлении.

Спорный вопрос относительно печатных и электронных СМИ

16 января 2021 года вся сфера обслуживания в Украине перешла на украинский язык. Это предусматривал упомянутый закон о языке.

По словам Потураева, у депутатов есть вопросы о требовании закона о 50% тиража печатных изданий на украинском языке. Эта норма вступает в силу с 1 января 2022 года.

Как считает председатель гуманитарной и информационной политики, это противоречит цивилизованной мировой практике, поскольку государства никогда не вмешиваются в деятельность рынка печатных СМИ. Конечно, речь не идет о требовании не распространять порнографический контент, или, например, в Украине – материалы с восхвалением агрессии России.

…ни в одной цивилизованной стране государство не диктует, на каком языке издавать газеты, журналы и книги. Когда принимали закон, была норма обязать половину книжного тиража тоже издавать на украинском языке. Но для книг ее убрали, а для газет и журналов – оставили,

– отметил Потураев.

Он считает ситуацию несправедливой, поскольку так совершается давление на предпринимателей, которые "за свои деньги покупают бумагу, услуги типографии и выдают что-то для аудитории. Требование выдавать половину тиража на украинском может поставить печатные медиа на грань банкротства, заявил нардеп.

В качестве примера, Потураев привел пример Германии, где огромная турецкая община выдает несколько газет на турецком языке.

Также он считает необоснованным требование к украинским информационным и развлекательным сайтам иметь обязательную украинскую версию. Опять же, речь не идет о сайтах, которые предоставляют услуги, а больше о медиа.

Они работают на свою аудиторию. Ведь они не бытовую технику или лекарства продают, а тексты или видео. Это совершенно разные вещи. Если это будет коммерчески оправданным, они сделают и украинскую версию. Но требовать это от них нельзя,

– заявил Потураев.

В то же время он подчеркнул, что в парламенте пока этот вопрос не обсуждают, поскольку обращений от интернет-изданий депутаты не получали. Касательно печатных СМИ – обращения же, наоборот, поступали.



Главное о языковом законе / Инфографика 24 канала