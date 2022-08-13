Закон о легализации оружия скоро будет вынесен на рассмотрение Рады: в МВД считают, что его поддержат
Уже в ближайшее время парламентарии могут принять закон о легализации оружия. Предполагается, что украинцы смогут покупать пистолеты и другое огнестрельное оружие для охраны своих домов.
Что об этом говорит МВД, – рассказал в эфире общенационального информационного марафона министр внутренних дел Денис Монастырский, передает 24 канал.
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По словам Монастырского, позиция МВД состоит в том, что для защиты жилья украинцы должны иметь право владеть огнестрельным оружием, в том числе пистолетами.
Но мы против свободного ношения оружия в общественных местах, потому что мы видим риски для общественной безопасности, превышающие выгоды, которые может иметь такая норма. Сейчас мы работаем с парламентариями,
– сказал Монастырский.
Он отметил, что соответствующий закон, вероятно, будет принят в ближайшее время.Справка. Законопроект о легализации оружия уже был принят в первом чтении. Сейчас он готовится ко второму чтению.
Что предполагает законопроект
Согласно положениям закона, короткоствольное оружие можно будет покупать и хранить, а использовать кроме защиты дома в тирах и на стрельбищах законных военных формирований.
Легализацию оружия поддерживает и министр обороны Алексей Резников. Он напомнил, что до войны в обращении находились миллионы единиц оружия, в том числе незадекларированного. А с началом войны возникла необходимость наконец-то принять "давно назревшие решения".
Считаю, что Украине необходима не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядочение. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию,
– отметил Резников.
Также, по его мнению, нужно "не создавать запреты, а регулировать использование оружия из-за формирования стрелковой культуры". Для этого, по словам министра, нужно развивать соответствующую инфраструктуру – сеть стрельб, тиров, стрелковых клубов, а также устраивать соревнования.
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