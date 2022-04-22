Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Ярослав Юрчишин.

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По его словам, говорится не о приостановлении, а именно о полном искоренении этих партий.

Закон о ликвидации всех пророссийских партий находится уже на последней стадии,

– заверил он.

Также он добавил, что работают над тем, чтобы следствие по коллаборантам было более эффективным. Это все на повестке дня, отметил Юрчишин.

Напомним! Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта ввел решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении деятельности ряда политических партий. В список попали "Оппозиционная платформа – При жизни", "Оппозиционный блок", "Партия Шария" и другие.

Юрчишин о законе о ликвидации всех пророссийских партий: смотрите видео