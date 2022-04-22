Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Ярослав Юрчишин.
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По его словам, говорится не о приостановлении, а именно о полном искоренении этих партий.
Закон о ликвидации всех пророссийских партий находится уже на последней стадии,
– заверил он.
Также он добавил, что работают над тем, чтобы следствие по коллаборантам было более эффективным. Это все на повестке дня, отметил Юрчишин.
Юрчишин о законе о ликвидации всех пророссийских партий: смотрите видео