Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Ярослав Юрчишин.
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За його словами, мовиться не про призупинення, а саме про цілковите викорінення цих партій.
Закон про ліквідацію всіх проросійських партій перебуває вже на останній стадії,
– запевнив він.
Також він додав, що працюють над тим, аби слідство щодо колаборантів було ефективнішим. Це все на порядку денному, наголосив Юрчишин.
Юрчишин про закон про ліквідацію всіх проросійських партій: дивіться відео