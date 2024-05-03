Военно-транспортная обязанность распространяется на государственные органы, местное самоуправление, предприятия и граждан-владельцев транспорта.

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Как работает обязанность

Порядок выполнения обязанности определяет Кабинет Министров. Если гражданин имеет только один автомобиль, его не могут изъять на нужды ВСУ.

МВД и Министерство развития общин и инфраструктуры обеспечивают представление сведений о транспорте, пригодный для доукомплектования ВСУ,

– добавляют в Минобороны.

Законом также предусмотрен возврат транспорта владельцу после демобилизации в течение 30 дней, с компенсацией ущерба за привлечение.

Какие автомобили будут изымать

Кроме обычных автомобилей, для ВСУ могут забрать тракторы, самоходные шасси, сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственную технику.

Ранее представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский уверял, что речь идет прежде всего о специфических транспортных средствах.

Легковой автомобиль, обычный, точно не нужен для Вооруженных Сил. Речь идет о грузовых автомобилях, для перевозки боеприпасов, личного состава, о специальной технике, которая может обеспечивать или осуществлять инженерные обеспечения Вооруженных Сил. И о внедорожниках, которые также могут помогать при выполнении тех или иных задач в условиях бездорожья. Легковых транспортных средств точно в таких потребностях нет. Поэтому никто не будет изымать обычные автомобили легковые, которые есть у граждан,

– объяснял депутат.

Важно отметить, что во время всеобщей мобилизации в Украине установлены ограничения на отправку, передачу прав собственности и другие действия с транспортом, что может быть привлечен в ВСУ.

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