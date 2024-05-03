Военно-транспортная обязанность распространяется на государственные органы, местное самоуправление, предприятия и граждан-владельцев транспорта.
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Как работает обязанность
Порядок выполнения обязанности определяет Кабинет Министров. Если гражданин имеет только один автомобиль, его не могут изъять на нужды ВСУ.
МВД и Министерство развития общин и инфраструктуры обеспечивают представление сведений о транспорте, пригодный для доукомплектования ВСУ,
– добавляют в Минобороны.
Законом также предусмотрен возврат транспорта владельцу после демобилизации в течение 30 дней, с компенсацией ущерба за привлечение.
Какие автомобили будут изымать
Кроме обычных автомобилей, для ВСУ могут забрать тракторы, самоходные шасси, сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственную технику.
Ранее представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский уверял, что речь идет прежде всего о специфических транспортных средствах.
Легковой автомобиль, обычный, точно не нужен для Вооруженных Сил. Речь идет о грузовых автомобилях, для перевозки боеприпасов, личного состава, о специальной технике, которая может обеспечивать или осуществлять инженерные обеспечения Вооруженных Сил. И о внедорожниках, которые также могут помогать при выполнении тех или иных задач в условиях бездорожья. Легковых транспортных средств точно в таких потребностях нет. Поэтому никто не будет изымать обычные автомобили легковые, которые есть у граждан,
– объяснял депутат.
Важно отметить, что во время всеобщей мобилизации в Украине установлены ограничения на отправку, передачу прав собственности и другие действия с транспортом, что может быть привлечен в ВСУ.
Минобороны анонсировало электронную очередь в ТЦК
- Министерство обороны Украины анонсировало введение "электронной записи" для тех граждан, которые хотят воспользоваться услугами территориальных центров комплектования. Министерство обороны Украины анонсировало введение "электронной записи". Собственно, для тех граждан, которые хотят воспользоваться услугами территориальных центров комплектования.
- Новый сервис позволит военнообязанным обновлять свои данные без необходимости посещения ТЦК. Это станет возможным благодаря электронному кабинету военнообязанного, запуск которого запланирован на 18 мая.
- Внедрение электронной очереди является ответом на вызовы, связанные с принятием мобилизационного закона. Документ обязывает военнообязанных обновить свои данные в ближайшее время, что повлекло увеличение потребности в посещении ТЦК.