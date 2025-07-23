Что происходит на фронте 23 июля, главные события украинской внутренней и международной политики – рассказывает 24 Канал.
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Какие главные события дня 23 июля?
Российские войска продвинулись в Сумской, Запорожской областях, вблизи Лимана, Часового Яра, Торецка и Покровска. Украинские войска достигли продвижений вблизи Торецка и Покровска. Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше, Он подчеркнул, что НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона. "Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за рубежом – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима", – подчеркнул Зеленский. Президент подчеркнул, что, важно, чтобы украинские антикоррупционные органы работали без россиян, и важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело. В Кривом Роге есть попадания "Шахедов" в нескольких местах, среди них предприятие, частные дома. Продолжается аварийно-спасательная операция и тушение пожара. 23 июля в Украине вступил в силу закон о ликвидации независимости НАБУ и САП, подписанный Владимиром Зеленским.
Россияне продвинулись на 6 направлениях, – ISW
Зеленский впервые прокомментировал закон о НАБУ и САП
– сказал глава государства.
Враг атаковал Кривой Рог
Закон о ликвидации независимости НАБУ и САП вступил в силу
Российские войска продвинулись в Сумской, Запорожской областях, вблизи Лимана, Часового Яра, Торецка и Покровска.
Украинские войска достигли продвижений вблизи Торецка и Покровска.
Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше,
Он подчеркнул, что НАБУ и САП будут работать. И важно, что Генеральный прокурор настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона.
"Годами чиновники, которые сбежали из Украины, почему-то спокойно живут за рубежом – в очень приятных странах и без юридических последствий. Это ненормально. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды "висят" годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима", – подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что, важно, чтобы украинские антикоррупционные органы работали без россиян, и важно, чтобы была неотвратимость наказания и чтобы общество это действительно видело.
В Кривом Роге есть попадания "Шахедов" в нескольких местах, среди них предприятие, частные дома. Продолжается аварийно-спасательная операция и тушение пожара.
23 июля в Украине вступил в силу закон о ликвидации независимости НАБУ и САП, подписанный Владимиром Зеленским.