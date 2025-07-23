Что происходит на фронте 23 июля, главные события украинской внутренней и международной политики – рассказывает 24 Канал.

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Какие главные события дня 23 июля?