Закон был направлен против коллаборационистов, работающих на предприятиях, имеющих стратегическое значение или на объектах критической инфраструктуры, вроде атомных электростанций.

Смотрите также Забастовка в оккупированном порту Бердянска: реакция и действия российских захватчиков

Суть закона

Парламент предоставил работодателям право расторгнуть трудовой договор с работником, если тот не выполняет "правил поведения на предприятии, в учреждении, организации". По этим правилам работник должен был предоставить информацию об имеющихся у них связях с лицами, которые постоянно проживают на территории России или временно оккупированной территории Украины.

Также работник обязывался не разглашать информацию с ограниченным доступом, составляющую государственную или коммерческую тайну и условия работы с конфиденциальной информацией.

Также стратегически важные госорганизации могли отстранить работника от работы в случае проведения служебной проверки.

Почему президент наложил вето

Для защиты работников от безосновательного увольнения, депутаты установили, что расторжение трудового договора по вышеупомянутым основаниям может быть проведено только с предварительного согласия выборного органа (профсоюзного представителя), кроме ряда случаев.

Впрочем, правозащитные организации призвали Зеленского не подписывать этот закон, поскольку он создает основания для притеснений людей, которые имеют родственников и друзей в оккупации.

Кроме того, не ясно, как трактовать "связи" – родственные связи, контакты с коллегами и друзьями, или поддержка связей в соцсетях. Также подписанты отмечают, что закон четко не объясняет: достаточно будет сообщить о самом наличии таких связей, или работодатель будет иметь право требовать персональные данные людей, с которыми эти "связи" установлены.

Вражеская пропаганда в оккупации