Об этом 24 каналу рассказал программный директор "Детектор медиа" Вадим Миський. По его словам, все это происходит в контексте закона об олигархах.

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Зачем Минюст будет проверять деловую репутацию

Для того, чтобы, условно говоря, бороться с тем, что олигархи переписывают "на кота" – родственников, бизнес-партнеров – свои медиаактивы,

– объяснил Миський.

В законе есть 4 признака олигарха, и если лицо отвечает трем из них – его признают олигархом, и тогда к нему применяется ряд ограничений. Одним из этих признаков является владение медиа. Чтобы избавиться от этого признака, олигархи могут переписывать свои медиаактивы на родственников или продавать их за бесценок.

Следовательно, во избежание этого закон вводит такое понятие, как деловая репутация владельца СМИ.

Если олигарх передает, продает, дарит или переписывает свой медиаактив лицу, имеющему небезупречную деловую репутацию, то закон говорит, что это "не считается", и олигарх продолжает являться владельцем СМИ,

– заметил программный директор "Детектор медиа"

То есть это означает, что таким образом олигарх не сможет избавиться от своего статуса.

Миський объяснил, зачем Минюст будет проверять деловую репутацию владельцев СМИ: смотрите видео

Какие признаки небезупречной деловой репутации:

Лицо имеет судимость;

Если к нему были применены санкции, как Украины, так и наших зарубежных партнеров. Санкции россии не учитываются;

Лицо замешано в терроризме;

Если было решение суда о запрещении лицу заниматься определенной деятельностью или занимать определенную должность;

Лицо не платило алименты или налоги;

Или купило медиаактив у олигарха по цене, которая существенно ниже рыночной.

Собственно, продавать или переписывать (медиа – 24 канал) таким образом запретить не могут. Ведь у нас есть право собственности, и человек может реализовать его как захочет,

– заметил Миський.

Впрочем, переписав медиаактивы на лицо, не имеющее безупречной деловой репутации или связанное родственными или бизнес-связями с олигархом, он не лишится признака владения медиа. Следовательно, и дальше будет считаться лицом, оказывающим существенное влияние на СМИ.