Про це 24 каналу розповів програмний директор "Детектор медіа" Вадим Міський. За його словами, це все відбувається у контексті закону про олігархів.

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Для чого Мін'юст перевірятиме ділову репутацію

Для того, щоб, умовно кажучи, боротися з тим, що олігархи переписують "на кота" – родичів, бізнес-партнерів – свої медіаактиви,

– пояснив Міський.

У законі є 4 ознаки олігарха і якщо особа відповідає трьом з них – її визнають олігархом й тоді до неї застосовується низка обмежень. Однією з цих ознак є володіння медіа. Щоб позбутися цієї ознаки олігархи можуть переписувати свої медіаактиви на родичів або продавати їх за безцінь.

Отже, щоб уникнути цього закон запроваджує таке поняття, як ділова репутація власника ЗМІ.

Якщо олігарх передає, продає, дарує чи переписує свій медіаактив особі, яка має небездоганну ділову репутацію, то закон говорить, що це "не рахується" і олігарх й далі вважається таким, що має у своєму контролі ЗМІ,

– зауважив програмний директор "Детектор медіа"

Тобто це означає, що у такий спосіб олігарх не зможе позбутися свого статусу.

Міський пояснив, навіщо Мін'юст перевірятиме ділову репутацію власників ЗМІ: дивіться відео

Які є ознаки небездоганної ділової репутації:

Особа має судимість;

Якщо до неї були застосовані санкції як України, так і наших іноземних партнерів. Санкції росії не враховуються;

Особа замішана у тероризмі;

Якщо було рішення суду про заборону особі займатися певною діяльністю або обіймати певну посаду;

Особа не сплачувала аліменти або податки;

Або купила медіаактив у олігарха за ціною, яка є істотно нижчою за ринкову.

Власне, продавати або переписувати (медіа – 24 канал) у такий спосіб заборонити не можуть. Адже у нас є право власності й людина може реалізувати його, як захоче,

– зауважив Міський.

Утім, переписавши медіаактиви на таку особу, яка не має бездоганної ділової репутації або яка пов'язана родинними чи бізнес-зв'язками з олігархом, він не позбудеться ознаки володіння медіа. Отже, й далі буде вважатися особою, яка здійснює істотний вплив на ЗМІ.