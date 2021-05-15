Виктора Медведчука, которого обвиняют в государственной измене, отправили на круглосуточный домашний арест. Его дело прокомментировал Андрей Антоненко, которого более 500 дней держали под стражей, прежде чем отпустить домой.

В эфире одного из украинских телеканалов Антоненко отметил, что закон должен быть одним для всех. Однако, очевидно, пока он работает избирательно.

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Комментируя решение суда, он отметил, что у Медведчука, в отличие от Василия Стуса, были лучшие адвокаты. К тому же, сработала презумпция невиновности.

Справка. Медведчук был адвокатом Стуса. Несмотря на это, соглашался со всеми утверждениями стороны обвинения. Диссидента приговорили к 5 годам, он умер в тюрьме.

То, что закон в Украине работает избирательно, Антоненко назвал позором. Ведь человека, которого обвиняют в государственной измене, судьи отпустили домой.

Заметим, что Медведчука обвиняют не только в государственной измене, но и в хищении национальных ресурсов в украинском Крыму и нарушении законов и обычаев ведения войны.

Параллели с делом Шеремета

Антоненко сравнил решение в отношении кума Путина с делом Шеремета. В частности отметил, что его и других фигурантов упекли за решетку, не имея доказательств причастности.

"И по тем лживым бумажкам, которые представляли в суде еще в начале, когда нас задерживали. Просто нет слов для возмущения", – подытожил он.

Коротко о деле Шеремета