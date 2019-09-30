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      Закон о кассовых аппаратах: руководители "Новой почты" и Rozetka возмущены

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      "Новая почта" может столкнуться с трудностями из-за нового закона о кассовых аппаратах
      "Новая почта" может столкнуться с трудностями из-за нового закона о кассовых аппаратах / aeromall.com.ua

      В руководстве украинских компаний Rozetka и "Новая почта" считают, что подписание президентом Владимиром Зеленским принятых Верховной Радой законов 1053-1 и 1073 является угрозой для бизнеса.

      Один из совладельцев "Новой почты" Владимир Поперешнюк выступил категорически против законов, которые, по его словам, усложняют работу предпринимателей. Он считает, что новая власть лукавит и называет детенизацией возврат налоговой милиции и тотальную фискализацию бизнеса.

      Важно: Rozetka может закрыться, если Зеленский подпишет закон о кассовых аппаратах

      К сожалению, не все понимают, что на самом деле чиновники таким способом лезут в кошельки украинцев и пытаются сделать их еще более пустыми. Да куда уж больше? Мы и без этого – самая бедная страна Европы,
      – возмутился Владимир Поперешнюк.

      Владелец компании Rozetka Владислав Чечеткин также выступает против этого законопроекта и в случае его принятия остановит бизнес.. По его словам, любой потребитель теперь сможет заявить в налоговую о "неправильном" чеке. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно.

      При этом "неправильный" – значит его нет в публичной базе налоговой. Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя, – отметил Чечеткин.

      Он подчеркнул, что Rozetka выступает против этого законопроекта и в случае его принятия остановит бизнес.

      Стоит знать: Рада проголосовала за введение электронных чеков: какие изменения ожидают бизнес

      Что известно о законопроекте о кассовых аппаратах?Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа" и он предусматривает запуск работы в Украине электронных кассовых аппаратов. Таким образом нардепы хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами.

      Законопроект предусматривает освобождение торговых предприятий от обязательства покупать кассовые аппараты. Их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением. Оно в фискальном режиме будет отправлять данные о проведенных операциях на сервер налоговой службы. По словам авторов проекта закона, нормы документа о "кэшбэке" будут способствовать детенизации оборота наличных средств, стимулировать покупателей получать фискальные чеки там, где это предусмотрено законодательством, а также увеличат прозрачность и контроль общественности над налоговыми проверками.

      При этом покупатели, которые поймают продавца на нарушении кассовой дисциплины, смогут рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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