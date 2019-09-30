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      Закон про касові апарати: керівники "Нової пошти" і Rozetka обурені

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      "Нова пошта" може зіштовхнутись із труднощами через новий закон про касові апарати
      "Нова пошта" може зіштовхнутись із труднощами через новий закон про касові апарати / aeromall.com.ua

      У керівництві українських компаній Rozetka і "Нова пошта" вважають, що підписання президентом Володимиром Зеленським ухвалених Верховною Радою законів 1053-1 і 1073 є загрозою для бізнесу.

      Один із співвласників "Нової пошти" Володимир Поперешнюк виступив категорично проти законів, що, за його словами, ускладнюють роботу підприємців. Він вважає, що нова влада лукавить і називає детінізацією повернення податкової міліції і тотальну фіскалізацію бізнесу.

      Важливо: Rozetka може закритись, якщо Зеленський підпише закон про касові апарати

      На жаль, не всі розуміють, що насправді чиновники у такий спосіб лізуть у гаманці українців і намагаються зробити їх ще більш порожніми. Та куди вже більше? Ми і без цього – найбідніша країна Європи,
      – обурився Володимир Поперешнюк.

      Власник компанії Rozetka Владислав Чечоткін також виступає проти цього законопроєкту і в разі його ухвалення зупинить бізнес. За його словами, будь-який споживач тепер зможе заявити у податкову про "неправильний" чек. Якщо буде доведено, що чек неправильний, споживач отримає товар, куплений за цим чеком, безкоштовно.

      При цьому "неправильний" – значить немає в публічній базі податкової. Зате є потенційний штраф для бізнесу в 250% і завжди, за кожною скаргою 100% проблеми з позаплановою перевіркою для підприємця, – вказав Чечоткін.

      Він наголосив, що Rozetka виступає проти цього законопроєкту і в разі його ухвалення зупинить бізнес.

      Варто знати: Рада проголосувала за введення електронних чеків: які зміни тепер очікують бізнес

      Що відомо про законопроєкт про касові апарати?Авторами документа є нардепи від "Слуги народу" і він передбачає запуск роботи в Україні електронних касових апаратів. Таким чином нардепи хочуть вивести з тіні торгівлю товарами і послугами.

      Законопроєкт передбачає звільнення торговельних підприємств від зобов'язання купувати касові апарати. Їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням. Воно у фіскальному режимі відправлятиме дані про проведені операції на сервер податкової служби. За словами авторів проєкту закону, норми документу щодо "кешбеку" сприятимуть детінізації обігу готівкових коштів, стимулюватимуть покупців отримувати фіскальні чеки там, де це передбачено законодавством, а також збільшать прозорість та контроль громадськості над податковими перевірками.

      При цьому покупці, які спіймають продавця на порушенні касової дисципліни, зможуть розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.

      blog_ava
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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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