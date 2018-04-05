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Закон о нацбезопасности – это, прежде всего, правила игры, – эксперт Самусь

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Заместитель директора Центра исследования армии , конвенсии и разоружения Михаил Самусь считает этот законопроект рамочным, то есть таким, который устанавливает правила игры в секторе безопасности Украины.

Об этом Михаил Самусь сообщил в прямом эфире 24 Канала.

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Он очень положительно оценивает то изменение, что оборонно-промышленный комплекс является теперь частью сектора безопасности. Ведь до этого в Украине были лишь отдельные оборонительные комплексы, которые действовали под чьим-то руководством или же были частными. Также не было органа исполнительной власти, который бы занимался четкой реализацией государственных программ в рамках оснащения Вооруженных сил.

И в этом законе четко написано, что будет создан такой орган исполнительной власти, а также комитет по вопросам разведки или комитет по вопросам специальных служб. Деятельность органов и спецслужб будет скоординированной и цивилизованной,
– сообщил Михаил Самусь.

Самусь уверяет, что если мы хотим вступить в НАТО или ЕС, то для сектора обороны это означает, что мы будем развиваться по стандартам, форматам и подходам демократического контроля этих организаций.

В законе формат НАТО указывается для того, чтобы понимать, в каком направлении будет двигаться оборонный сектор Украины,
– отметил Самусь.

Напомним, в четверг, 5 апреля, в Верховной раде приняли закон о нацбезопасности. Этот законопроект подтверждает стандарты НАТО в украинской армии и должен начать реформу самой Службы безопасности.

Теги: Новости Украины Новости политики Законопроект СБУ НАТО
Источник: 24 Канал
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