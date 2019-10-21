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      Закон о верификации: как изменятся субсидии, пенсии и другие выплаты

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      Закон о верификации и мониторинг государственных выплат 2020 – изменения
      Получателей субсидий ожидают изменения / Коллаж 24 канала

      Парламент принял закон о верификации и мониторинге госвыплат с целью уточнения их адресности и оптимизации бюджетных расходов. Какие изменения ожидают украинцев по новому закону – журналистка 24 канала узнала у экспертов.

      Законодательные новации

      Традиционно украинцы, которые получают субсидии и другие государственные выплаты, с опаской относятся к новым законам, нацеленных на наведение порядка в этой области. После каждой такой новации приходится выстоять не одну очередь в местном подразделении социальной защиты чтобы доказать свое право на получение льготы.

      Читайте также: Пенсии, субсидии и льготы проверят: Рада приняла законопроект

      Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат", принятый 17 октября, напугал многих украинцев. Мол, из-за новаций закона людей массово будут лишать субсидий.

      Что такое верификация?
      Комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для назначения, начисления и осуществления госвыплат. А также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

      Однако, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин убеждает – этот закон не нацелен на уменьшение количества получателей госвыплат. Ведь верификация осуществлялась и ранее. В рамках реестра Пенсионного фонда или Реестра получателей субсидий постоянно проводится проверка правильности предоставления той или иной социальной выплаты. В то же время, нужно понимать – сейчас, чтобы узнать информацию о субсидианте, необходимо исследовать каждый реестр отдельно.

      Как высчитывать субсидии по-новому, смотрите здесь:

      В государстве не может быть 100 реестров. Нужен один реестр получателей социальных выплат. Собственно, этот вопрос является одним из краеугольных камней этого закона,
      – отмечает Олег Пендзин.

      Усовершенствовать реестры

      Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев так охарактеризовал новый закон: это документ о наведении социальной справедливости.

      Решение правительства: Кабмин упростил назначение субсидий: каким категориям

      Эксперты соглашаются с таким утверждением. Как утверждает экономист Александр Клименко, этот закон является не чем иным как попыткой усовершенствовать правила проверки граждан относительно получения ими социальной помощи, на законодательном уровне. Естественно, проверка осуществляется и сейчас, но проводится она по-разному, ведь процедура не унифицирована.

      В принятом законе прописано три этапа проверок:

      • первый – когда человек только подает документы;
      • второй – в процессе получения денег то есть исследовать правильность их получения;
      • третий – после получения средств. Речь идет о монетизации субсидий. То есть проверка правильности использования выданных денег. Общеизвестны случаи, когда люди тратили монетизовану субсидию не на оплату коммунальных услуг, а на что-то другое. Таким образом, долги за коммуналку только накапливались.

      Инструкция: Как монетизировать субсидии

      Этим документом узаконивается порядок этапов проверки. В то же время, эксперты предостерегают: самая большая проблема этого закона может возникнуть тогда, когда все реестры получателей социальной помощи будут объединяться в один. Ведь большинство реестров не сочетаются между собой из-за совершенно разных данных.

      Остановить выдачу социальной помощи человеку можно только в случае, если он сознательно подал ложные данные о себе. Когда проблемы в данных возникают в процессе объединения реестров, нельзя останавливать выдачу социальной помощи. Это не проблема человека, а проблема реестра,
      – отмечает Олег Пендзин.

      А если приостановят выдачу выплат пенсионеру, который является инвалидом, получает субсидии? Это же социально не защищенные слои населения, и они не могут отстоять свои права. Эксперты надеются на то, что в процессе реализации закона подобного все же не произойдет. Александр Клименко, предусматривает и возможные проблемы технического плана, пока работа единого реестра будет налаживаться.

      верифікація виплат, субсидії, пенсії
      Новый закон не будет влиять на количество честных субсидиантов / фото 24 канала

      В общем, этот законопроект правильный. Он не изменит самого факта проведения верификации, которая проводится и сегодня. По идее он должен навести порядок в государстве, – считает Олег Пендзин.

      Важно: Монетизация субсидий наличными: 15 октября – последний день подачи заявок

      В то же время, есть в законе норма, которая должна заставить хитрых украинцев жить по-честному. Закон о верификации – это проверка правильности получения субсидии. Если владелец нескольких квартир, которые расположены в разных городах сдает их в аренду и, одновременно, получает субсидию на все эти помещения, тогда ему стоит бояться. Когда будет возведена база в один блок и станет известна правда, то таких нарушителей закона попросят вернуть деньги. Только для такой категории людей этот закон опасен. Если украинец не нарушал действующее законодательство – ему нечего бояться.

      Таким образом, новый закон неплохой, но мы знаем, к сожалению, в Украине даже качественные законы могут плохо реализовать на практике.

      субсидії по-новому, закон про субсидії, реєстр субсидій
      Как будут высчитывать субсидии по-новому / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Законодательство Статьи Публикации Тарифы Коммунальные услуги Субсидии
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