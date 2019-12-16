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      Зеленский предлагает упростить получение гражданства Украины: текст законопроекта

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      В Раде появился текст закона об упрощении получения гражданства Украины / Getty Images

      В Раде появился текст проекта закона президента Владимира Зеленского "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства". Он позволит упростить получение гражданства военным и беженцам из России.

      Текст президентского законопроекта об упрощении получения гражданства появился на официальном сайте парламента.

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      Так, законопроект предлагает расширить возможности для получения гражданства Украины по территориальному происхождению. Теперь к этому кругу будут принадлежать лица, прадед и прабабка которых родились или постоянно жили на определенных территориях.

      Речь о территориях, которые входили на тот момент в состав:

      • Украинской народной Республики;
      • Западноукраинской народной республики;
      • Украинского государства;
      • Украинской Социалистической Советской Республики;
      • Закарпатской Украины;
      • Украинской Советской Социалистической Республики (УССР).

      Законопроект также определит категории лиц, которые для получения украинского гражданства вместо представления обязательства прекратить иностранное гражданство будут иметь право подавать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

      К таким будут относиться:

      • лица, которые в установленном законодательством Украины порядке заключили контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах Украины;
      • лица, которые имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины;
      • лица, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу в ВСУ и награждены государственной наградой Украины;
      • лица, являющиеся гражданами государства, признанного Советом государством-агрессором или государством-оккупантом, подвергшиеся в стране своей гражданской принадлежности преследований из-за политических убеждений. Для этого нужен документ-подтверждение, выданное МИД Украины. Сюда же принадлежат дети таких лиц.

      Могут принять присягу гражданина Украины также иностранцы из государств, внесенные Кабмином в соответствующий перечень. Однако сюда не могут быть включены государства, признанные Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

      Законопроект также расширяет основания получения гражданства Украины для детей при усыновлении, установлении опеки и попечительства.

      По основаниям предлагают убрать пункт о добровольном приобретении совершеннолетним гражданином Украины гражданства другого государства.

      Однако добавят принятие лица в гражданство Украины в результате обмана. В частности, речь о:

      • невыполнение обязательства, взятого лицом о прекращении иностранного гражданства;
      • невыполнение декларации об отказе от иностранного гражданства или отсутствие иностранного гражданства в декларации;
      • нарушение присяги гражданина Украины.

      Вместе с тем эти основания для отмены решения о приобретении гражданства также планируют уточнить – когда именно его получили через обман.

      Кроме того, законопроект обяжет будущих госслужащих и провоохранителей подавать декларации об отсутствии иностранного гражданства.

       

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Законодательство Верховная Рада
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