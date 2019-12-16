Зеленський пропонує спростити отримання громадянства України: текст законопроєкту

У Раді з'явився текст проекту закону президента Володимира Зеленського "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства". Він дозволить спростити отримання громадянства військовим і біженцям з Росії.

Текст президентського законопроєкту про спрощення отримання громадянства з’явився на офіційному сайті парламенту.

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Так, законопроєкт пропонує розширити можливості для отримання громадянства України за територіальним походженням. Тепер до цього кола будуть належати особи, прадід та прабаба яких народилися або постійно жили на певних територіях.

Мова про території, які входили на той момент до складу:

Української народної Республіки;

Західноукраїнської народної республіки;

Української держави;

Української Соціалістичної Радянської Республіки;

Закарпатської України;

Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР).

Законопроєкт також визначить категорії осіб, які для набуття українського громадянства замість подання зобов'язання припинити іноземне громадянство матимуть право подавати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

До таких належатимуть:

особи, які в установленому законодавством України порядку уклали контракт на проходження військової служби у Збройних силах України;

особи, які мають визначні заслуги перед Україною або прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України;

особи, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у ЗСУ та нагороджені державною нагородою України;

особи, які є громадянами держави, визнаної Радою державою-агресором або державою-окупантом, що зазнали у країні своєї громадянської належності переслідувань через політичні переконання. Для цього потрібен документ-підтвердження, видане МЗС України. Сюди ж належать діти таких осіб.

Можуть скласти присягу громадянина України також іноземці із держав, що внесені Кабміном до відповідного переліку. Однак сюди не можуть бути включені держави, визнані Радою державою-агресором або державою-окупантом.

Законопроєкт також розширює підстави отримання громадянства України для дітей при усиновленні, встановленні опіки та піклування.

З таких підстав пропонують забрати пункт про добровільне набуття повнолітнім громадянином України громадянства іншої держави.

Натомість додадуть прийняття особи до громадянства України внаслідок обману. Зокрема, мова про:

невиконання зобов'язання, взятого особою щодо припинення іноземного громадянства;

невиконання декларації про відмову від іноземного громадянства або відсутність іноземного громадянства в декларації;

порушення присяги громадянина України.

Водночас ці підстави для скасування рішення про набуття громадянства також планують уточнити – коли саме його отримали через обман.

Окрім того, законопроєкт зобов’яже майбутніх держслужбовців та провоохоронців подавати декларації про відсутність іноземного громадянства.