Об этом 24 каналу рассказал глава кабинета представителей Светланы Тихановской Валерий Кавалевский. Он также отметил, что окончанием этой войны будет полный разгром России, чтобы у нее не было никакой возможности продолжать какие-либо войны.

Читайте также Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч человек

Добровольцы из Беларуси постоянно отмечают, что сначала они помогут Украине отстоять свою независимость, а потом будем заниматься Лукашенко,

– цитирует бойцов Валерий Кавалевский.

По словам представителя Светланы Тихановской, если наблюдать за реакцией Лукашенко – это его "очень пугает и нервирует".

Как объясняет Кавалевский, его очень пугают вооруженные люди, особенно после событий в 2020 году. Именно поэтому он усиливает репрессии и преследования тех, кто против его режима.

По мнению белорусского оппозиционера Латушко, наступление из Беларуси может произойти только при одном условии – когда белорусские вооруженные силы будут действовать вместе с российскими. Самостоятельно же войска Беларуси совершить такую операцию не смогут.

Белорусы имитируют активность на украинской границе – риски

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что Россия уже давно оккупировала территорию Беларуси. Учитывая это, страна-агрессор может в любое время принять решение относительно Украины.

Однако украинское военное руководство готово к любому развитию событий. По его словам, Россия в Беларуси совершила достаточно мощную оккупацию. Поэтому определенное решение относительно Украины там могут принять в любой момент. Нам же нужно быть готовыми ко всем сценариям и быть в состоянии защитить себя.

О ситуации на белорусском направлении рассказывал и президент Владимир Зеленский. По его словам, риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальны. Он все же уверял, что Украина готовится к разным сценариям. Но аналитики и эксперты пока не видят реальных рисков повторного вторжения из Белоруссии. Не стоит забывать, что война началась с вторжения и со стороны белорусской границы.

По данным Генштаба, часть российской армии до сих пор находится на границе Беларуси с Украиной. Российские оккупанты имеют на вооружении "Искандеры-М", "Панцири", самолеты и многую другую технику. В то же время, существенных изменений на Волынском и Полесском направлениях не происходит. Наше командование держит под контролем ситуацию.

Интересно: Гитанас Науседа высказался по поводу транспортировки украинского зерна через Беларусь – смотрите видео