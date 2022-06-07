Про це 24 каналу розповів глава кабінету представників Світлани Тіхановської Валерій Кавалевскій. Він також зазначив, що закінченням цієї війни буде повний розгром Росії, аби у неї не було жодної можливості продовжувати будь-які війни.

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Добровольці з Білорусі постійно зазначають, що спершу вони допоможуть Україні відстояти свою незалежність, а потім – будемо займатись Лукашенком,

– цитує бійців Валерій Кавалевскій.

За словами представника Світлани Тіхановської, якщо спостерігати за реакцією Лукашенка – це його "дуже лякає та нервує".

Як пояснює Кавалевкій, його дуже лякають озброєні люди, особливо після подій у 2020 році. Саме тому він посилює репресії та переслідування тих, хто проти його режиму.

На думку білоруського опозиціонера Латушка, наступ з Білорусі може відбутись лише за однієї умови – коли білоруські збройні сили будуть діяти разом із російськими. Самостійно ж війська Білорусі здійснити таку операцію не зможуть.

Білоруси імітують активність на українському кордоні – ризики

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляв, що Росія вже давно окупувала територію Білорусі. Зважаючи на це, країна-агресорка може у будь-який час ухвалити певне рішення щодо України.

Однак українське військове керівництво готове до будь-якого розвитку подій. За його словами, Росія в Білорусі здійснила доволі потужну окупацію. Тому певне рішення щодо України там можуть прийняти в будь-який момент. Нам же треба бути готовими до всіх сценаріїв і могти себе захистити.

Про ситуацію на білоруському напрямку розповідав і президент Володимир Зеленський. За його словами, ризики повторного вторгнення з боку Білорусі поки мінімальні. Він все ж таки запевняв, що Україна готується до різних сценаріїв. Але аналітики й експерти наразі не бачать реальних ризиків повторного вторгнення з Білорусі. Адже не варто забувати, що війна почалась з вторгнення і зі сторони білоруського кордону.

За даними Генштабу, частина російської армії досі перебуває на прикордонні Білорусі з Україною. Російські окупанти мають на озброєнні "Іскандери-М", "Панцирі", літаки та багато іншої техніки. Водночас суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямках не відбувається. Наше командування тримає ситуацію під контролем.

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