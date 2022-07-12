Путина добьют свои же, – Яковенко назвал возможный сценарий развала россии

Существует вполне реальный вариант, который поможет навсегда развалить россию. Однако для этого должно совпасть несколько важных факторов.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, когда украинские военные отгонят оккупантов к позициям на 23 февраля, тогда война не закончится . кремль попытается реваншироваться – и через некоторое время могут снова продолжиться боевые действия. Здесь нужно действовать по-другому.

Важно Взрыв, который разрушит режим путина, или толкающего кремлевского тирана на "подвиги"

Как ВСУ могут помочь развалить россию

По мнению Игоря Яковенко, обычные люди в России никогда не смогут свергнуть "фашистский режим путина". Еще ни разу в мировой истории такая власть не падала прямо от внутренних восстаний.

Все просто подавят. Безоружные люди против вооруженной орды. Полмиллиона вооруженных головорезов, которые под рукой у путина. Это бесполезно. Все раздавят танками, ракетами,

– отметил Яковенко.

В то же время все шансы развалить россию есть у Вооруженных Сил Украины. Если украинские подразделения смогут перемолоть значительную часть российского войска и нанести тотальное поражение, то позиции путина серьезно пошатнутся. Здесь уже могут пробудиться регионы вроде татарстана, башкортостана, северного кавказа, поволжья, якутии, где до сих пор теплится хотя бы какое-нибудь национальное самосознание.

"Если у Путина будет тотальное поражение, он может также потерять поддержку от силовиков. Тогда вполне возможно может начаться распад России как результат объединенных усилий региональных элит, которым путин с его безумием, алчностью и воровством просто надоел", – считает Яковенко.

путина просто свои добьют

Впрочем, Яковенко отмечает, что такой вариант может быть реальным только тогда, когда ВСУ действительно сломают российскую армию. Нужно, чтобы украинские защитники добили кафиров до такого состояния, что они буквально не смогли больше воевать.

Поэтому механизм такой – сначала тотальный разгром группировки, ворвавшейся в Украину. А потом его (путина – 24 канал) свои же добьют. Такой вариант вполне вероятен,

– такой прогноз дал Игорь Яковенко.

Он добавил, что надеяться на промежуточные договоренности с путином вообще нельзя. Для него главная цель в этой войне – тотальное уничтожение Украины.

Ранее Яковенко прогнозировал, что путин никогда не рискнет воевать со странами НАТО. В таком случае русская армия бы просто физически уничтожена. Такой вариант – буквально самоубийство для путина.

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