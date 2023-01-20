Россия зарегистрировала ЧВК "Вагнера": в британской разведке объяснили, почему это незаконно

В Едином государственном реестре России зарегистрировали ЧВК "Вагнера" как юридическое лицо. Вражеская группировка заявила о своей основной деятельности как "консультирование по вопросам управления".

Однако о боевых заслугах не упоминалось. Об этом заявили в британской разведке.

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Почему незаконна деятельность "вагнеровцев"

Пока неясно, в какой степени структура "ЧВК Центр Вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью "Вагнера",

– отметили разведчики.

Эксперты заявили, что частные военные компании остаются незаконными в России, несмотря на длительную дискуссию по реформированию законодательства.

Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет завышенных государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями.

"Регистрация продолжает удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы. Пригожин признался в основании "Вагнера" только в сентябре 2022 года; в октябре 2022 года он открыл глянцевую штаб-квартиру в Санкт-Петербурге", – рассказали в разведке.

Согласно данным британской разведки, в ЧВК "Вагнера" на сегодняшний день входит до 50 тысяч бойцов в Украине и группа стала ключевым компонентом украинской кампании.

Регистрация, вероятно, имеет целью максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще более легитимизировать все более резонансную организацию,

– добавили эксперты.

Лучшие специалисты "Вагнера" несут колоссальные потери

Недавно спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что самой горячей точкой Бахмутского фронта сейчас является Соледар. Происходят жесткие бои, враг сконцентрировал свои лучшие подразделения организованной преступной группировки "Вагнера" при поддержке регулярных вооруженных сил России.

Как стало известно, на Бахмутском направлении ЧВК "Вагнера" сосредоточила лучших своих специалистов. Как правило, это не бывшие заключенные, а спецназовцы разных силовых структур, из которых формировали компанию. Однако все окрестности забросаны убитыми телами врагов.