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Законно ли в Киеве "высасывают" штрафы с водителей-нарушителей

Наши деньги 25 Читати новину українською

Автомобили эвакуируют за неправильную парковку на штрафплощадку. Через месяц вступят в силу новые правила эвакуации, тогда же начнутся "веселые времена". Подобный подход – это хорошо, ведь у нас с парковкой все плохо, но единственное с чем нельзя согласиться – это с фирмами-прокладками, на которые уже сейчас оседают деньги за эвакуационные услуги.

Эвакуатор грузит машину водителя-нарушителя возле торгового центра. Водитель нарушил правило остановки, встав на место, где только право имеют люди с ограниченными возможностями. Машину отвезли на штрафплощадку, после чего нарушитель должен заплатить не только штраф за неправильную парковку, но и отдельно за услуги эвакуации и хранения машины.

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Эвакуатор мчится так, будто за ним погоня. И сам нарушает правила, увозя нарушителя. Однако водитель вообще последнее звено тех, кто разделит деньги нарушителя. Деньги попадут одной частной фирме, которая своих эвакуаторов вообще не имеет.

Ранее деньги за принудительную эвакуацию поступали принудительному предприятию, а теперь идут частному предприятию ООО "Вейп Эстейр". Платить приходится гораздо больше. За квитанциями следует ехать на госпредприятие. Там дадут две: одну за штрафплощадку со счетом ГП, а вторую за эвакуацию.

квитанції

Квитанции выданные госпредприятием

Найти офис ГП, где выдают квитанции – не просто. "Пока мы нашли это место, то ужас уже случился", – жалуется один из водителей. Он отмечает, что на самом деле вывезти машину на эвакуаторе стоит 600-700 гривен, но никак не 1500 гривен.

наші гроші

Квитанции штрафника

Тарифы на принудительную эвакуацию государство утвердило еще в 2013 году. Эвакуация авто до 2 тонн – 600 гривен без НДС. От 2-х до 3-х тонн –  700 гривен, свыше 3 тонн – 850 гривен.

інфографіка

Цены на эвакуацию автомобилей

Частная фирма "Вейп-Эстейр" в 2018 году стала манополистом по сбору средств за принудительную эвакуацию в Киеве. Фирма с Мариупольской пропиской создана в 2017 году для неспециализированной оптовой торговли.

Деньги с водителей стягивают по максимуму. Работники ГП "Информресурс" объясняют откуда новые тарифы на эвакуацию и происхождение частного монополиста.

"1500 гривен – это на основании внутреннего договора, заключенного между ГП МВД Украины "Информ-Ресурсы" и компанией "Вейп-Эстейр". Поскольку у нас нет своих эвакуаторов – компания выиграла тендер и на основании такого тендера такая ценовая политика", – сообщил работник ГП МВД "Информ-Ресурсы" Артур.

Больше – смотрите в программе "Наши Деньги с Денисом Бигусом".

Теги: Авто Штрафы Деньги Транспорт Наши деньги
Источник: 24 канал
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