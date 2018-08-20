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Чи законно у Києві "висмоктують" штрафи з водіїв-порушників

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Автомобілі евакуюють за неправильне паркування на штрафмайданчик. Через місяць наберуть чинності нові правила евакуації, тоді ж почнуться "веселі часи". Подібний підхід – це добре, адже у нас із паркуванням все погано, але єдине з чим не можна погодитись – це з фірмами-прокладками, на які вже зараз осідають гроші за евакуаційні послуги.

Евакуатор вантажить автівку водія порушника біля торгового центру. Водій порушив правило зупинки, ставши на місце, де тільки право мають люди з обмеженими можливостями. Машину відвезли на штраф майданчик, після чого порушник має заплатити не лише штраф за неправильне паркування, а й окремо за послуги евакуації і зберігання машини.

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Евакуатор мчить так, ніби за ним погоня. І сам порушує правила везучи порушника. Однак водій взагалі остання ланка тих, хто поділить гроші порушника. Гроші потраплять одній приватній фірмі, яка своїх евакуаторів взагалі немає.

Раніше гроші за примусову евакуацію надходили примусовому підприємству, а тепер йдуть приватному підприємству ТОВ "Вейп Естейр". Платити доводиться набагато більше. За квитанціями слід їхати на держпідприємство. Там дадуть дві: одну за штрафмайданчик з рахунком ДП, а другий за евакуацію.

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Квитанції видані дерєпідприємством

Знайти офіс ДП де видають квитанції – не просто. "Поки ми знайшли це місце, то жах вже трапився", – жаліється один з водіїв. Він зазначає, що насправді вивезти машину на евакуаторі коштує 600-700 гривень, але аж ніяк не 1500 гривень.

наші гроші
Квитанції штрафника

Ціни на евакуацію автомобілів

Тарифи на примусову евакуацію держава затвердила ще у 2013 році. Евакуація автівки до 2 тонн – 600 гривень без НДС. Від 2-х до 3-х тонн – 700 гривень, понад 3 тонни – 850 гривень.

інфографіка
Ціни на евакуацію автомобілів

Приватна фірма "Вейп-Естейр" у 2018 році стала манополістом зі збирання коштів за примусову евакуацію у Києві. Фірма з Маріупольською пропискою створена у 2017 році для неспеціалізованої оптової торгівлі. 

Гроші з водіїв стягають по максимуму. Працівники ДП "Інформресурсу" пояснюють звідки нові тарифи на евакуацію і походження приватного монополіста. 

"1500 гривень – це на підставі внутрішнього договору, укладеного між ДП МВС України "Інформ-Ресурси" та компанією "Вейп-Естейр". Оскільки у нас немає своїх евакуаторів – компанія виграла тендер і на підставі такого тендера така цінова політика", – повідомив працівник ДП МВС "Інформ-Ресурси" Артур.

Більше – дивіться в програмі "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Теги: Наші гроші Транспорт Гроші Штрафи Авто
Джерело: 24 канал
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