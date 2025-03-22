Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

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Законопроект 12089 облегчает дерибан земли

По словам Садового, закон 12089 делает невозможным возвращение украденных земель общинам и государству. Речь идет о лесах, берегах рек, памятниках истории.

Чтобы подать иск – надо сначала заплатить рыночную стоимость земли в суд. Нет денег – нет суда. Даже если землю вернут – государство должно заплатить “владельцу” компенсацию. Даже если он получил ее через схемы,

– объясняет мэр.

Андрей Садовый отмечает, что в таком случае есть два варианта: или платить миллиарды ворам, или терять навсегда. И все это - во время войны.

Городской голова отмечает, что у него складывается впечатление, что закон писали те, кто считает: воровать у городов и общин – это нормально. В то же время сейчас есть сотни случаев, когда те, кто разворовывал землю, до сих пор не наказаны.

"Вместе с Ассоциацией городов Украины и общественными организациями должны создать справедливый закон – тот, что защищает общины и наказывает воров", – отметил Садовый. Он поделился ссылкой на петицию, которая требует от президента ветировать этот закон.

Кстати, в случае принятия законопроект 12089 обнуляет претензии к дерибанщикам лесов и побережий, если истек 10-летний срок.